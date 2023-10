Will Smith už sedm let nežije s manželkou, kvůli níž loni zfackoval moderátora

Jada Pinkett Smithová v roce 2020 plnila bulvár svým poměrem se zpěvákem Augustem Alsinou mladším o víc než dvacet let. Přiznala se tehdy k nevěře, která začala v roce 2016. Až nyní však prozradila, že v té době už s Willem Smithem nežila. Jejich manželství se prý rozpadlo, když byli oba vyčerpaní ze snahy vztah zachránit. O rozvodu přesto neuvažovali.

„Stále to řešíme. Děláme spolu opravdu těžkou práci. Máme se prostě hluboce rádi a chystáme se přijít na to, jak to spolu budeme vést… Budu mu stát po boku, ale také mu dám prostor, aby si na to přišel sám,“ svěřila Jada magazínu People.

Podle přátel Willa Smithe se však herec cítil ponížený, když Jada veřejně přiznala nevěru, ačkoli ji do té doby na veřejnosti hájil. Jako obhajoba manželky působila i facka, kterou dal loni na Oscarech Will Smith moderátorovi poté, co vtipkoval o plešaté hlavě jeho manželky. Možná si však vybíjel frustraci.

Herečka přiznala, že to původně považovala za domluvené vystoupení. „Myslela jsem si, že je to scénka. Říkala jsem si: ‚To není možné, aby ho Will skutečně uhodil.‘ Teprve když se Will začal vracet ke své židli, došlo mi, že to asi není skeč,“ uvedla k oné oscarové facce, která stála Smithe několik rolí v Hollywoodu. Ten den prý moderátor Chris Rock pozval Jadu na rande, a facka tak mohla být spíš drsnou reakcí na toto pozvání než na hloupý žert.

Will a Jada Smithovi se vzali v roce 1997 a mají spolu pětadvacetiletého syna Jadena a třiadvacetiletou dceru Willow.