Dyka dojaly vzkazy od rodičů, sestry i ženy. Nerad ukazuji soukromí, říká

„Ten pořad – to taková pocta. Někteří lidi za mnou přijeli z opravdu velké dálky. Vlastně za to děkuji, je to moc hezké. Nerad ukazuji soukromí a byl jsem opravdu překvapený, že se podařilo ukázat ženu, děti, přátelé… Je to hrozně překvapivé a já mám rád překvapení, ale vše má své hranice,“ řekl Vojtěch Dyk.

Moderátorské duo Ondřej Sokol a Aleš Háma si pro zpěváka připravilo sérii nejrůznějších zábavných úkolů. K některým z nich je přitom inspirovala přímo Dykova rodina, třeba pokud jde o jeho přání a noční můry nebo alternativní kariéru.

Rodina i přátelé toho na zpěváka spoustu prozradili, některými vzkazy ho dokonce dojali. A není se co divit, když jedním z mluvčích je i jeho nedávno zesnulý tatínek.

Ondřej Sokol, Vojtěch Dyk a Aleš Háma v zábavné show 2 na 1 (2022)

„Upřímně musím říct, že je to opravdu velmi emočně náročné. Je to nekončící množství nejrůznějších překvapení,“ podělil se o svoje dojmy z účasti v show Vojtěch Dyk, kterému kromě otce milé vzkazy poslala také maminka Věra, sestra Kristina nebo manželka Tatiana a řada přátel, jejichž slova dokazují, že ho mají skutečně rádi.

V rámci show musel zpěvák projít šesti „branami“, které ho nakonec dovedly až do cíle a k zasloužené odplatě na moderátorech za jejich skopičinky. „V této show figurují dva moderátoři proti jednomu hvězdnému hostovi. Toho dostáváme do různých netradičních poloh, máme pro něj připraveno i několik překvapení, různé mini soutěže, skrytou kameru a mnoho dalšího,“ vysvětlil režisér 2 na 1 Pepe Majeský princip celého pořadu.

Součástí pořadu jsou i skryté kamery. V ukázce se můžete podívat, jak si Vojtěch Dyk vybíral osobního asistenta. Háček spočíval v tom, že na pohovoru musel uchazečům o práci říkat přesně to, co mu moderátoři Ondřej Sokol a Aleš Háma našeptávali.