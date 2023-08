Jeníková promluvila o smrti otce. Zemřel po konfliktu s nemocnou manželkou

Maminka Veroniky Jeníkové je již delší dobu v Alzheimer centru. Hereččin otec se rozhodl, že tam s ní bude bydlet. U pacientů s alzheimerem se můžou vyskytnout i projevy zuřivosti a agrese. To se stalo před třemi týdny i v případě rodičů herečky.

„Maminka za to ale nemohla, je moc nemocná. Prala se s tátou o pyžamo. On upadl, zlomil si tři žebra a dostala se mu voda do plic,“ řekla Blesku Veronika Jeníková s tím, že její otec nakonec následkům konfliktu podlehl.

Herečka loni pro iDNES.cz promluvila o tom, jak o rodiče pečovala i v době covidu. „Já jsem jim řešila jídlo, to jsem musela. Pro mě to nebylo jednoduché, protože nejsem nějaká vášnivá kuchařka, ale snažila jsem se. A zpříjemňovala jim to ve smyslu, že jsem šla s maminkou ven a s tatínkem, který si rád povídá, jsem si popovídala. Jinak se, dokud to šlo, starali o sebe vzájemně,“ řekla.

Rodičům, kterým bylo přes osmdesát, se pak snažila pomoct zvyknout si na život v seniorském domě, kde bydleli od léta 2022. „Chodím za nimi, působí to tam na mě nesmírně příjemně, protože je tam klid. Pečovatelé jsou hodní, je to hezký seniorský dům Senecura Klamovka. Chodím tam několikrát v týdnu. S maminkou se snažím chodit na procházky, ještě je pohyblivá. To jsem absolvovala celé léto,“ dodala.

Veronika Jeníková má na kontě filmy jako Pásla kone na betóne, Pozor, vizita!, Rozpuštěný a vypuštěný, Bony a klid, hrála také v seriálech Hříchy pro diváky detektivek, Přítelkyně z domu smutku, Zdivočelá země a Ordinace v růžové zahradě.