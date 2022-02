Tomáš Klus složil píseň na podporu Ukrajiny

„Dnes ráno jsem dopsal písničku. Aleš Cibulka mě v Tobogánu poprosil, jestli bych ji nezazpíval. ... Jinak. Bulím. A jsem v nesmírné úctě před odvahou ukrajinského národa. ... Děkuji vám všem za vlnu solidarity. Mír,“ uvedl Tomáš Klus, který písničku zazpíval v premiéře na Dvojce Českého rozhlasu.

V nové písni hned v první sloce děkuje v rodném jazyce válkou zasažené země všem Ukrajincům za sílu, motivaci a pokračuje v češtině: „To, co ti chci říct ze všeho nejvíc, je, že se skláním před tvou odvahou. Před silou tvé duše, co se tváří v tvář hrůze nerozpadla na milion částí. ... Ukrajino, Ukrajino, tys tou krajinou, co vzbudí naše srdce spící. Ukrajino, Ukrajino, zhasnou pod tvou odvahou nezvaní návštěvníci… “