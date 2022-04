Věděla, že přijde o vlásky, vzpomíná na dceřinu leukemii hokejista Klimt

V Extralize prošel Tomáš Klimt několika týmy. Působil v sedmi českých klubech, v Plzni, Karlových Varech, Kladně, Jihlavě, Ústí nad Labem, Kometě Brno a v Benátkách nad Jizerou. Sezonu ukončil v roce 2014. S nejtěžším soupeřem se však poměřil až po skončení kariéry. Skvostná bilance stovek zápasů, desítek gólů a asistencí v extralize bledne před jeho strachem o milované dcery a houževnatostí celé rodiny poprat se se zákeřnou nemocí.

Mladší dceři Sáře diagnostikovali lékaři v jedenácti letech zákeřnou chorobu. „Občas trpěla na krvácení z nosu. Zásadní okamžik ale nastal, když se jí jednou noci spustila krev a dvě hodiny jsme nebyli schopni to zastavit. Měli jsme hrozný strach,“ popisuje manželka Tomáše Klimta Martina Klimtová v novém dílu pořadu 13. komnata.

Dětská doktorka Sáru po odběrech krve poslala okamžitě do fakultní nemocnice na hematologii s tím, že krevní testy dopadly špatně a dívka bude muset podstoupit různá vyšetření.

„Sárce pak brali štěp z kyčle a přišlo se na tu nemoc, kterou má. Je to myelodysplastický syndrom, porucha krvetvorby. Jedná se o jakési předstádium leukemie. A dá se léčit pouze transplantací kostní dřeně. Jiná možnost není. Byl to šok. Věděli jsme, že je to průšvih. Ale až pan profesor v Praze nám otevřeně řekl, že je to doslova boj o život. Až tehdy jsme si vše naplno uvědomili,“ popisuje hokejista.

Klimtovi (natáčení pořadu 13. komnata Tomáše Klimta, 2022)

„První příznaky této nemoci nejsou specifické. Když začínáme vyšetřovat krev, ještě v tu chvíli nejsme schopni říct, že se bude jednat o myelodysplastický syndrom,“ vysvětluje Prof. MUDr. Petr Sedláček CSc., vedoucí lékař Transplantační jednotky kostní dřeně Kliniky dětské hematologie a onkologie FN Motol.

„Typickým příznakem je pokles krvinek. Zpočátku jen některých a pak všech. Klesá počet bílých i červených krvinek i počet krevních destiček. A krvetvorba se postupně mění do leukemické podoby,“ popisuje.

Jedenáctiletá Sára podstoupila následně cyklus chemoterapií a kvůli silným dávkám cytostatik jí mimo jiné vypadaly vlasy. „Sára věděla, že přijde o vlásky. Řekli jsme jí to. Ale viděla to i v nemocnici kolem sebe, že ty děti jsou tam na tom podobně,“ vzpomíná Tomáš Klimt.

Celá rodina absolvovala vyšetření kvůli dárcovství. Bohužel se v rodině vhodný dárce kostní dřeně nenašel. Testy bohužel odhalily, že stejnou život ohrožující nemocí trpí i starší dcera, patnáctiletá Karolína. Rok po sobě obě dívky podstoupily transplantaci.

„Po transplantaci cizího štěpu se tělo Sárky bránilo. Měla poleptané všechny sliznice. Nemohla ani pořádně mluvit. Doma jsme se tehdy téměř rok nesešli všichni společně. Střídali jsme se stále v nemocnici,“ vzpomíná Klimt.

Dcery ani rodiče nedávali najevo strach, i když všichni prožívali velmi smutné a vypjaté období. Podporovali jeden druhého. Nad zákeřnou leukémií dcery Karolína a Sára zvítězily díky úspěšné transplantaci kostní dřeně, ale také díky podpoře svých blízkých, silné vůli a sportovně nastavenému odhodlání.