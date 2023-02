Máme syndrom staršího rodiče, říkají manželé Jeřábek s Třešňákovou

„Jsem hrozně měkkej táta a myslím si, že bych s tím měl začít něco dělat. Halka už má syna, měla ho už v sedmnácti, a teď ve čtyřiačtyřiceti. Tím, jak jsme starší rodiče, tak to dítě… No, je to syndrom staršího rodiče, něco mezi rodičem a babičkou. Babičky rozmazlujou. Měl bych být víc důslednej, ale udělám, co mu na očích uvidím,“ zhodnotil svoji životní roli otce Tomáš Jeřábek.

S dcerou známého písničkáře, spisovatele a výtvarníka Vlasty Třešňáka se seznámil v divadle VOSTO5, kam ji přizvali coby herečku pohybového divadla do představení Zahrádkáři.

„Já jsem původně měla hrát cuketu na hnoji. Tak jsem si říkala, že to nebude moc práce, že budu jenom někde ležet a růst,“ vzpomínala Halka Jeřábek Třešňáková v primáckém pořadu 7 pádů Honzy Dědka.

„Když jí Ondřej Cihlář říkal, že bude hrát člověka, tak se urazila a chtěla z toho projektu odejít, ale to už byla podle mě do mě trochu zamilovaná, tak zůstala,“ doplnil manželku Tomáš Jeřábek.

„Je to tak. Chtěli jsme čím dál víc a víc individuální zkoušky. Brali jsme si klíčky od zkušebny a tu scénu, co jsme tam měli spolu, jsme zkoušeli dlooouho vždycky. Tak nějak se to stalo, asi rok jsme si to neřekli. Ale tak nějak jsme byli spolu. Tajili jsme to,“ prozradila herečka.

V roce 2015 uzavřeli sňatek. Před tím oficiálním si řekli ano v kosmických skafandrech během natáčení filmu ve Spojených státech. „To je film Mars, který jsme točili v Utahu v Americe, v rámci toho filmu byla i svatba našich postav – a za půl roku jsme si dali opravdovou svatbu,“ vysvětlil Jeřábek.

Tomáš Jeřábek a Halka Třešňáková se vzali v září 2015.

O tři roky později se jim narodil syn. Čas ukáže, jestli bude stejný rebel jako jeho rodiče. Oba totiž byli v mládí pankáči, i když ne vzhledem. „Já to o sobě tvrdím, ale nikdy jsem nebyl pankáč, který by nosil koženou bundu a číro. Já jsem byl pankáč myšlením. Dneska by se tomu řeklo, že jsem línej. Dělal jsem si, co jsem chtěl. A dost často jsem kašlal na společenskej řád, konvence, měl jsem z toho problémy. Rodiče ze mě byli nešťastný, ve škole ze mě byli nešťastný, všichni ze mě byli nešťastný, jenom mně to nevadilo,“ prozradil herec.

„Já jsem byla jednu dobu punkerka, v Heidelbergu. Byla jsem pro anarchii a určitý chaos, pro alternativu. To bylo parádní. Byli jsme emigranti z komunistický země a hodně pankáčů tam bylo levicově založených, vysvětlovala jsem jim, že takhle, jak vypadají, by to v komunistické zemi neprošlo. Četli Marxe. A vlastně se s nimi vídám furt a alternativní způsob života mi vyhovuje,“ dodala herečka.