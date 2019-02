Nejlepším hercem v reklamě je Tomáš Jeřábek, uspěly slovenské agentury

Porota udělila agentuře Istropolitana Advertising za prezentaci Moje dieťa a vánoční vizuál pro Citroën dvě pecky v kategoriích tiskové inzerce a jiného PR a dále i cenu za nejlepší internetový formát a cenu akademickou.

Další slovenská agentura Zaraguza získala tři pecky za tiskovou inzerci knih Lindeni, vlastní firemní prezentaci a internetovou reklamu pro Baliarne obchodu z Popradu.

Dvě pecky má Omnicom Media Group za product placement KFC a Coolwave a Möbelixu nová Kolbenka a stejný počet si odváží i This is Locco za tiskovou inzerci a internetovou reklamu pro Nadaci otvorenej spoločnosti a House of DaVinci.

Na 156 přihlášených reklamních prací posuzovali bratři Cabani, střihač Alois Fišárek, režisér Karel Janák, fotograf Adolf Zika, režisér a producent Viktor Tauš, kameraman Vladimír Smutný a další.

Letos přibylo především přihlášek do kategorie www a multimédií. „Digitální komunikační platformy jsou pro klienty velmi atraktivní, protože svých cílů dosahují rychleji, relativně levně a zasahují svou cílovou skupinu snadněji než například v klasickém médiamixu,“ uvedl předseda digitální poroty Tomáš Jindříšek.

Cenu Nejlepšímu herci v reklamě, o které rozhoduje 15 tisíc diváků, získal Tomáš Jeřábek, který účinkuje v sérii spotů na Air Bank. Vítězi dýchal na krk jeho herecký „parťák“ Tomáš Měcháček, na třetím až pátém místě se pak umístili Sabina Remundová, Jiří Langmajer a Iva Kubelková.

Loni se stal nejlepším hercem v reklamě Ivan Trojan.

Diváci vybírali z 80 účinkujících. „Herec a hlavně herečka reklamu osvěží,“ řekla členka Herecké asociace Valerie Zawadská, která cenu předávala.