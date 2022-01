Brnění, křeče, strach ze smrti. Drahokoupil popsal své potíže v show Survivor

Nad přijetím nabídky jít do reality show Survivor zpěvák přemýšlel dlouho. S fyzičkou mu pomohl Karel Frýd, hlavní ovšem byl jeho psychický stav, který však byl už dva roky stabilizovaný a neměnný, navíc mu to odsouhlasila i psycholožka.

„Chtěl jsem hlavně zabránit situaci vracení se stavů, které jsem zažíval před dvěma roky. Paní doktorka mi odjezd odsouhlasila z důvodu stability mého psychického stavu,“ řekl Vojtěch Drahokoupil v rozhovoru pro Evropu 2.

Zpěvák byl překvapený, že po sestříhaní a odvysílání prvního dílu to vypadalo, že na ostrově strávil jednu noc. Celkově tam byl týden a absolvoval i soutěže, které v televizi nebyly. Právě při odjezdu na druhou soutěž začal tušit, že se mu psychické potíže vrátily. Kromě počátečního brnění těla, měl obrovský strach z panické ataky, a pak začal mít křeče.

„Přestával jsem ovládat prsty, takový fyzický projev ataky jsem zažil poprvé. Když jsme byli pár hodin na ostrově, pocit se nezlepšoval, ba naopak. V noci, když všichni usnuli, jsem nemohl spát, dostával jsem neustále křeče, samozřejmě spojené s panickou atakou, strach ze smrti. Zůstal jsem sedět na pláži a panická ataka nabrala obrátky,“ řekl.

„Zažil jsem poprvé, co je to paralýza. Ležel jsem na pláži, nemohl se pohnout a věděl jsem, že je to špatný. Strašně jsem se lekl, že pokud v soutěži zůstanu, stav se zhorší a já se z následků budu dostávat další roky pomocí silných medikamentů. Se zkušenostmi z před lety jsem to už dopustit nemohl. Proto jsem se rozhodl soutěž dobrovolně opustit,“ přiznal.

Spouštěče panických atak můžou být různé, zpěvák ovšem díky zkušenostem s poruchou věděl, o co se jedná. Vše se snažil před soutěžícími skrývat. Druhý den ovšem o problémech řekl produkci, která s ním hned začala řešit jeho stav.

„Jelikož jsem se už při první větě sesypal, protože je velmi těžké o tom jen začít mluvit, musel jsem se nejdříve uklidnit medikamenty, a pak jsem mohl natočit výpověď na kameru, kterou diváci viděli v televizi,“ prozradil.

Reality show Survivor Česko a Slovensko (2022)

Drahokoupil věděl, že kdyby v soutěži pokračoval, tak se jeho stav může natolik zhoršit, že se pak z toho může dostávat roky pod vlivem silných antidepresiv. A vzhledem k tomu, že takovou zkušenost měl, nechtěl to dopustit. Do Česka se vrátil 18. prosince a přiznal, že ho negativní komentáře některých lidí mrzí.

„Jediné, čím si nenávistné komentáře jsem schopný omluvit, je neznalost diagnózy ‚panická ataka‘ v globálu. A popravdě se některým divákům za špatné reakce na základě prvního dílu nedivím, protože to bylo tak sestříhané a rychlé, že by si to mohl málokdo dát dohromady s reálnou situací,“ prohlásil. Přestože se mu vrátily psychické potíže, své účasti v reality show nelituje.

„Vůbec ne, jsem rád. Byl to ohromný zážitek, poznal jsem nové přátele, viděl jsem krásná místa, kam by mě nenapadlo se podívat, a zažíval věci, ke kterým se obvykle nedostanete. Rád bych se podobné reality show zúčastnil znovu, ale v plném zdraví.“ dodal.