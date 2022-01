Show Survivor hned v úvodu kvůli úzkostem opustila první celebrita

V první epizodě se smůla lepila na paty týmu celebrit. Vojtěch Drahokoupil (26) byl prvním, kdo show opustil. Jednou z příčin byly jeho panické ataky, které mu nedovolily pokračovat v soutěži. Zpěvák v minulosti přiznal, že dlouhá léta se pere sám se sebou a na psychické problémy bere antidepresiva. Léky ovšem musel během soutěže vysadit.

„Je to diskomfort, který mi myslím pomůže i v mém osobním životě. Kvůli tomu tady jsem. Je to pro mě taková životní změna. Dnes už není vojna, tak je Survivor pro mě taková věc, kterou si chci dokázat, že jsem chlap. To, že jsem chlap, samozřejmě vím. Ale moje práce je hlavně kreativní a většinu času sedím u hudebního nástroje, nebo píšu texty,“ řekl na začátku soutěže zpěvák.

Později seděl často stranou od ostatních a po první noci na ostrově přiznal, že bojuje s úzkostmi. I když se podle něj člověk připraví na podobnou soutěž po všech stránkách, jen fyzička občas nestačí.

„Je to věc, se kterou bojuji strašně dlouho a doufal jsem, že tady to pokořím. Ale bohužel to tak není. Včera jsem prožil něco, co jsem nezažil už rok a půl. To, co to způsobilo, člověk nikdy přesně neví. Ale je to samozřejmě stres a také to, že jsem hypochondr a připouštím si dost věcí. Mrzí mě to, ale cítím na sobě, že by to tu bylo horší a horší. Nejde s tím fungovat. Nechci, ale musím odstoupit ze soutěže,“ řekl Vojta Drahokoupil.

Diváci na fanouškovských stránkách reality show přemítají, že podobný osud může potkat Ivu Pazderkovou, která také užívá antidepresiva. Herečka nedávno prozradila, že právě léky jí pomáhají v boji s depresemi a panickou atakou.

Drahokoupilovým odstoupením ovšem potíže celebrit neskončily. Při jednom se soubojů si totiž vážně poranila nos influencerka Nikola Čechová.

V reality show Survivor Česko a Slovensko proti sobě bojují dva týmy, kterým jde o postup i o výhru nejrůznějších cen v náročných soutěžích.

První tým pod červenou vlajkou si zvolil jméno MAO a jsou v něm známé tváře jako Iva Pazderková, Nikola Čechová, Tomáš Zástěra, Chili, Barbora Jánová, Matěj Paprčiak, Vojtěch Drahokoupil, Daniel „GoGo“ Štrauch, Xénia Gregušová, Gábor Boráros, Nathan Christián Dzaba a Veronika Havlik.

Druhý, modrý tým s názvem AZUA je sestavený z „lidí, jako jste vy“, jak uvádí televize. Své síly do něj vložili Vladimír Čapek, Adam Raiter, Enrique Lysoněk, Lukáš Urban, Aylin Saranova, Johana Špačková, Monika Kačmaříková, Veronika Přikrylová, Dominika Šimová, Lenka Zuzulová, Tomáš Benko a Branislav Martanovič.