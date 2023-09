Zpěvák hitu ze Shreka umírá. Stevu Harwellovi nezbývá moc času, řekl manažer

Zpěvák Steve Harwell (56) leží na smrtelné posteli, uvedl manažer Smash Mouth Robert Hayes. Nezbývá mu moc času. Kapela se proslavila mimo jiné hity Walkin’ on the Sun a All Stars, která zazněla i ve Shrekovi.