Šíp říkal, že nám Hogo Fogo nikdy neodpustí, vzpomíná Margita

Slavil jste svátek svatého Valentýna?

Samozřejmě. Ale letos jsem byl ve Stuttgartu, takže Valentýna jsme oslavili den předtím krásnou kytkou a láskou, kterou sobě dáváme. To je to nejdůležitější.

To je vaše valentýnská tradice nebo máte nějakou specifickou?

Nemáme. Pamatuji si ještě, když se před několika lety Valentýn u nás moc neslavil, vůbec v podstatě, tak jsme byli v cizině, tak jsme ho slavili tam a říkali si, že je to krásný svátek. Jsem rád, že je Valentýna i u nás. Hlavně, ať se lidi mají rádi, ať už zapomenou na ten covid. A ať se začneme bavit už o normálních věcech. To si strašně přeji, ať se splní.

Slavíte i MDŽ?

No to ne! Už ne. Samozřejmě jsem zažil MDŽ, kdy 8. března žádná jiná kytka než karafiát nebyl k dostání. Je to takový docela komunistický svátek, takže ten neslavíme.

Jednou z osobností, kterou mají hádat v nových dílech Inkognita na Primě, jste právě vy. Máte rád hádanky?

Mám. Už jsme po natáčení a já tušil, že mě uhodnou. Hlavně jsem si říkal, že se zeptají, jestli je to zpěvák a když se někdo zeptá na operu, tak pravděpodobně budou vědět a tak se to stalo.

Štefan Margita a Hana Zagorová v pořadu Hogo Fogo

Zasteskne se vám někdy po svém vlastním televizním pořadu, když přijdete do televizního studia? Třeba po Hogo Fogo?

Budete se divit, ne. Myslím, že jsme se dost vyblbli. Jsem narozený ve znamení Lva, takže nemám rád, aby něco pokračovalo, když už to vidělo několik milionů lidí a bylo natočeno desítek těch pořadů. Kdykoliv jsme se s Hankou kdekoliv objevili, všichni už tušili, že bude nachytávka, i když to nachytávka nebyla. V té chvíli jsme na to přišli, že musíme v nejlepším přestat. Jsme rádi, že jsme to udělali. Stále mi někdo hlásí, že to v televizi pořád opakují. Ale už toho nelituji.

Byla nějaká nachytávka, která byla už tenkrát přes čáru a báli jste se, aby to s hostem neseklo?

Karel Šíp! Točil pořad na Nově a my jsme se domluvili, že mu ze šatny někdo vezme klíče od auta a do kufru si mu lehl jeden pán. Zastavili ho policajti, ať ukáže kufr, že je prohlídka auta. On říkal: „Prosím vás, já jedu z natáčení, tak jako kdo by tady byl?“ Policista na to: „Utekl nám dnes vězeň, takže se musíme podívat.“ Opravdu jsem si myslel, že chudák dostane infarkt. To byla docela rána docela.

Druhá taková rána byla s Bárou Basikovou, kde ji řekli, jestli by zazpívala pro důchodce nějaký koncert a my jsme se s důchodci domluvili, že když začne zpívat, tak pomalu začnou vstávat a odcházet z koncertu. To mi pak bylo hodně líto, protože to musí být pro zpěváka strašný pocit.

Štefan Margita a Bára Basiková v pořadu Hogo Fogo

Museli jste tyto dva dotyčné prosit o odpuštění nebo o pochopení?

Karel Šíp říkal, že nám to nikdy neodpustí a Bára nám odpustila. Ona je moc fajn. Ale Karel Šíp stále říkal: „Já vám to ještě jednou vrátím!“ Vzpomínám si ještě na nachytávka Richarda Genzera, kde jsme se domluvili, že musel říct svojí nastávající manželce, že si ji vezme v přímém přenosu. To bylo hezké, to byl vlastně první díl, který se točil tehdy Hogo Fogo.

Hodně kvůli práci cestujete. Stalo se vám už v souvislosti s covidem, že jste někde v zahraničí nepříjemně uvízl?

To ne. Ale těsně před odletem do Chicaga, dva dny před tím, mi volali, ať neletím. Takže letenky, ubytování, všechno propadlo. Pak trvalo možná rok, než nám peníze vůbec vrátili. Pak odpadával New York, Milán, hodně věcí. Doufám, že už se to nebude opakovat, že teď už to začne fungovat, protože se to rozjelo. Byl jsem ve Stuttgartu, Londýn Covent Garden, Washington. Takže uvidíme, co bude.

Rodiče vám dali do vínku dlouhověkost. Co děláte pro to, aby duch i tělo fungovaly co nejdéle?

Pozitivní myšlení. Když otevřete internet, tak čtete jenom samé katastrofy. Myslím si, že je nejvyšší čas nečíst tyto věci. Jsem zastánce očkování, sám jsem naočkovaný. Ale určitě bych nenutil lidi, kteří se nechtějí nechat, aby se očkovali. Je to jejich rozhodnutí a pokud se něco stane, tak pak je samozřejmě na nich, že buď nebudou moci nikomu vyčítat už nic, anebo můžou sobě jenom vyčítat, co se stalo.

S Hanou Zagorovou vás čeká O2 Aréna. Kdy a jak moc horlivě plánujete?

Ono to už bylo několikrát naplánované, takže doufám, že 16. června O2 arénu povolí, že Konečně společně se konečně rozjede a budou tam hosté. Na to se už opravdu moc těším a věřím, že hala bude úplně plná. Že zažijeme zase tu krásnou atmosféru, jaká byla před covidem.

Máte nějaký speciální koktejl na hlasivky?

Koktejl na hlasivky neexistuje. Existuje jenom správná technika zpívání a pokud člověk tuto správnou pěveckou techniku dodržuje, tak pak může opravdu dlouho vydržet hezky zpívat.

Šampaňské za odměnu neuškodí.

Šampaňské nikdy neuškodí, tak jako neuškodí Grappa. (smích)

I do kávy...

I do kávy ano. Tam je výborná!