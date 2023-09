Squid Game: The Challenge se blíží. Co udělá 456 lidí pro 4,5 milionu dolarů?

V nové reality show Squid Game: The Challenge (Hra na oliheň: Výzva) bude stejně jako v populárním jihokorejském seriálu soutěžit 456 lidí, kteří zabojují o výhru 4,56 milionu dolarů (104,8 milionu korun).

Desetidílná série se natáčela letos, do výběrového řízení do soutěže s „největší jednorázovou výhrou v historii reality show“ se mohl přes speciální stránku přihlásit každý člověk starší 21 let, který mluví anglicky. „Nejhorší, co se vám stane v této hře, je to, že odejdete s prázdnýma rukama,“ uklidňují producenti show na webu.

„Soutěžící budou procházet hrami inspirovanými původním seriálem společně s několika novými překvapeními. Jejich povahy, strategie a spojenectví mezi nimi projdou velkými zkouškami,“ stojí v prohlášení společnosti Netflix.

Reality show se natáčela v Cardington Studios, bývalé základně RAF v Bedfordshiru ve Spojeném království. Podle krátkého teaseru se tvůrci drží vizuálně stejných kulis, rekvizit i kostýmů a oblečení hráčů z oblíbeného seriálu.

Původní jihokorejský dramatický seriál Hra na oliheň sleduje příběhy hluboce zadlužených lidí, kteří mezi sebou soutěží v dětských hrách o ohromnou finanční cenu. Pokud jsou však ze soutěže vyřazeni, zemřou.

V sousední Severní Koreji mají občané zákaz seriál sledovat pod pohrůžkou vysokých pokut, sankcí i vězení.

Hru na oliheň vidělo v prvních osmadvaceti dnech od odvysílání úvodního dílu 111 milionů lidí. Letos v dubnu jeden z herců během rozhovoru prozradil, že v létě se začne natáčet druhá řada populárního seriálového hitu.

„Natáčet se bude pravděpodobně deset měsíců. Na první řadě jsme pracovali také zhruba deset měsíců, ale došlo ke zdržení způsobenému covidem-19. Ale s ohledem na to, že druhá řada bude větší, zabere pravděpodobně víc času její dokončení. Jak jsme viděli na konci první řady, hlavním námětem bude pomsta,“ prozradil představitel hlavního hrdiny Gi-huna, padesátiletý herec Jeong-jae Lee.

Líbil se vám seriál Hra na oliheň? celkem hlasů: 6399 Ano 64 %(4093 hlasů) Ne 7 %(456 hlasů) Ještě jsem neviděl(a), ale chystám se 9 %(592 hlasů) Neviděl(a) jsem a ani po tom netoužím 20 %(1258 hlasů)

VIDEO: Reality show Squid Game: The Challenge, 2023 (teaser):