Hra na oliheň je o síle lásky, myslí si hvězda seriálového hitu

Herečku Jung Ho-Yeon seriál Hra na oliheň údajně přiměl se zamyslet nad svým vlastním životem. „Uvědomuji si, že seriál je o síle lásky,“ řekla v rozhovoru pro časopis i-D s tím, že cíl její postavy Kang Sä-bjeok vyhrát nebezpečnou soutěž byl nesobecký. Doufala, že z dětského domova zachrání díky výhře svého mladšího bratra.

„Je asi hodně divné to říkat, ale nikdy jsem nežila svůj život pro ostatní lidi. Starala jsem se čistě jen o sebe, o svou kariéru a o své zdraví. Možná lehce i o některé své nejbližší přátele. Nikdy jsem ale nežila svůj život pro někoho jiného, nikdo jiný nebyl smyslem mého života, jako například bratr nebo rodina,“ přiznává.

Modelka, pro kterou byla role v seriálu prvním hereckým počinem, se svěřila, že v rámci výzkumu pro svou roli začala podporovat některé dětské charitativní organizace.

„Mám mobilní telefon, na kterém si můžu kdykoli cokoli vygooglit. Když mám hlad, můžu si do pár minut objednat jakékoli jídlo. Letadla jsou rychlá, za chvíli můžete být kdekoli na světě. Všechno je dnes tak pohodlné. Vnímám se trochu jako takové velké rozmazlené dítě,“ říká.



Sedmadvacetiletá Jung Ho-Yeon po svém hereckém debutu sklízí nebývalé úspěchy. V lednu se jako první asiatka v historii objevila na obálce americké verze módního časopisu Vogue.

Za svou roli už byla oceněna i kritiky. Společně se seriálovým kolegou Lee Jung-jaem se stali prvními neanglicky mluvícími herci, kteří si odnesli hlavní ocenění z letošního předávání cen amerického Sdružení filmových a televizních herců.

Jung Ho-Yeon se od svých šestnácti let věnuje modelingu. Objevila se na obálkách mnoha prestižních módních časopisů. V soukromí je šťastně zadaná, už šestým rokem žije s o devět let starším hercem Lee Dong-hüem (37), známým třeba díky rolím v korejském seriálovém hitu Návrat do 1988 nebo hororu Telefon.

Seriál Hra na oliheň nemá nijak originální příběh: 456 zadlužených lidí vstupuje dobrovolně do hry, ve které mohou získat pohádkovou výhru, která by mohla vyřešit téměř všechny jejich starosti. V přepočtu 852 milionů korun získá vítěz, který projde šesti různými soutěžními koly. Každá chyba stojí účastníky život.

Severokorejský režim zakazuje vlastním občanům seriál sledovat pod pohrůžkou vysokých pokut, sankcí i vězení.