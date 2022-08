Loni mluvil o odstranění tetování Putina, teď ho má Polunin třikrát

Ukrajinský rodák a jeden z nejlepších tanečníků světa bývá často označován za rebela. Nyní na Instagramu zveřejnil snímek, kde jsou vidět jeho tetování na trupu. Kromě vybledlého obličeje Vladimíra Putina uprostřed hrudníku, jsou vidět dva nové kousky na ramenou.

Tanečník k fotce nic nenapsal, ovšem pod ní se strhla debata. Zatímco hlavně jeho rusky píšící sledující chválí Poluninovu odvahu a statečnost a tetování označují za krásné, spousta lidí se ho ptá, proč to udělal. Připomínají mu válku na Ukrajině a někteří se ho rozhodli přestat sledovat.

Loni Sergej Polunin v rozhovoru pro iDNES.cz přitom vysvětlil, proč si nechal z hrudi odstranit tetování, které vyobrazovalo tvář Vladimira Putina. „Na to mám jednoduchou odpověď. Odstranit si svá tetování jsem se rozhodl, protože jsem se chtěl vrátit k tomu ‚čistému sedmnáctiletému já‘. Abych znovu pocítil, jaké to je nemít na kůži vůbec nic… protože tetování jsem měl na těle opravdu dlouho. A všechny je miluju, byly mou součástí… Zbavit se jich nebylo jednoduché, ale já už prostě musel zjistit, kdo jsem bez nich,“ řekl v prosinci 2021.

Rodák z ukrajinského Chersonu předvedl portrét prezidenta na hrudi poprvé na konci roku 2018, současně se získáním ruského pasu. „Mám ho pro ochranu své energie. Vladimir je anděl. Modlím se za něj,“ vysvětlil tehdy význam netradičního tetování, které mělo podle mnoha názorů podpořit Putina během voleb.

Sergej Polunin se v pubertě přestěhoval spolu s rodiči do Londýna. Proslavil se zde již ve svých devatenácti letech tím, že se stal nejmladším sólistou Královského baletu. V roce 2012 oznámil, že s tancem končí a chce se věnovat herectví. Nakonec zamířil do Ruska, kde získal občanství a tančí dál.

Polunin fascinuje svět svým životním příběhem, který režisér Steven Cantor v roce 2016 zachytil v emotivním dokumentárním snímku s názvem The Dancer. Fanoušci milují jeho mimořádné taneční nadání, které prokazuje například v hudebním videoklipu Take Me To Church na hudbu písničkáře Hoziera. Klip natočený Davidem LaChapellem se stal na YouTube hitem.