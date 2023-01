Z alkoholismu mě vytáhlo až manželčino ultimátum, říká hvězda Avataru

Sam Worthington vzpomíná, že konzumace alkoholu ho pohltila natolik, že si města, která navštěvoval, nepamatoval podle místních pamětihodností, ale oblíbených barů.

„Myslel jsem, že je to normální. Nelíbilo se mi, kdo jsem. Pití mi pomáhalo přežít každý další den,“ svěřil se herec v aktuálním rozhovoru pro magazín Variety.

Popsal také, že před cestováním letadlem vypil pravidelně přibližně pět skleniček šampaňského. Jeho žena, modelka Lara Worthingtonová, mu tehdy říkala, že nikdy neviděla nikoho, kdo by před odletem tolik pil.

Worthington přiznává, že ráno sice začínal pitím, ale „devět z deseti lidí to nepoznalo“. Byl prý v podstatě fungujícím alkoholikem. „Lidé to ze mě asi cítili, ale když se na mě podívali, nejspíš to nepoznali. Pořád jsem dělal svou práci. Jen si myslím, že jsem ji tehdy nedělal moc dobře,“ vzpomíná.

Herec se svěřil s tím, že jeho záliba v pití došla tak daleko, až mu manželka řekla, že se pití musí vzdát úplně, nebo ji ztratí. „Můžeš si dělat, co chceš, ale já už u toho nemusím být,“ vzpomíná na slova své ženy. Dodal, že ultimátum bylo vysloveno „s láskou a ne se vztekem nebo zklamáním“. Přiznal také, že to bylo to jediné, co ho nakonec přimělo přestat pít a vytáhlo ho z toho nejhoršího. „Osm let jsem nepil, jsem na to hrdý,“ dodává hvězda filmů Avatar.

VIDEO: Herec Sam Worthington bojoval s alkoholismem: