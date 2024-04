Vždycky mi říkali, že by mi slušel i pytel, vysvětlila Rozálie outfit z Andělů

„Vždycky jsem se strašně snažila vymódit, dala jsem si na tom tak záležet, a oni mi pak řekli: Ale prosím tě, tobě by slušel i pytel,“ vysvětluje Rozálie inspiraci ke svém outfitu na Andělech, kterým podpořila myšlenku udržitelné módy. Na šatech měla i jasné sdělení, že „rychlá móda je na pytel.“ Boty vznikly recyklací ze starých lodiček, tenisek a zbytků kůže.

Na Andělech ostatně překvapila i minulý rok, když přišla v šatech z papírových květů. „Loni jsem byla nominována a vystupovala jsem a letos jsem si říkala, že se tam jdu jen producírovat, tak to musí mít aspoň nějaký fór,“ doplnila.

Osobitý styl oblékání je dceři Ondřeje Havelky vlastní a po otci zase zdědila lásku ke starým časům. „Mám starou harmoniku, a o to mladší si připadám sama,“ říká. „Vzala jsem ji tátovi. On ji pořídil někdy v devadesátých letech v bazaru, ale je tedy ze třicátých let. A už jich moc není, takže to tehdy udělal opravdu dobře.“

I když se věk nástroje sem tam projeví nějakou trhlinkou v měchu, prý ji nikdy nenechal ve štychu. „Když jsem přijela do New Yorku, stalo se přesně tohle. Měla jsem mít koncert, a najednou uniká vzduch, ale ta díra nebyla viditelná,“ popisuje Rozálie s tím, že opravu nakonec zvládla pomocí toaletního papíru, který jistí otvory dodnes.

Zpěvačka s nástrojem pořádá koncerty, které prokládá mluveným slovem. „Teď jsem chytla takovou novou energii, protože jsem vystoupila z agentury a dělám sama sobě manažerku,“ prozradila s tím, že měla agentura jiné představy než ona.

„Jakmile mě někdo začne do něčeho nutit, tak já už jdu rovnou hlavou proti, i kdyby to byl třeba dobrý nápad. Vždycky si na to musím přijít sama,“ prozrazuje.

„Takže si dělám takové krásné koncerty. Teď jsem například byla v Ostravě ve stand-up comedy klubu, což jsem přesně chtěla, protože jenom nezpívám, ale i vyprávím příběhy, které souvisejí s těmi písničkami, a je to do jisté míry stand-up. Koncertní one woman show tomu říkám,“ popisuje zpěvačka.

„Harmonika váží asi osm kilo. A já si sama zpívám, sama povídám, sama si to tahám, sama si řídím, sama si postavím tu scénu, sama si ji sbalím. Dávám harmonice svoji lásku. Nic jiného už mi v životě vlastně nezbývá. Takhle jsem dopadla. Mám jenom auto a harmoniku!“ povzdechla si Rozálie.