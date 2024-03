MÓDA Z ANDĚLŮ: Chodící katastrofa Burešová, Havelková v pytli i kreativní Farna

Případ první: Žofie Dařbujánová 60 %

Zpěvačka je známá svým kontroverznějším stylem a tak tomu bylo i zde. Styl celé kapely připomínal promo k jejich singlu Red Flag, a proč vlastně ne? Kde jinde než na Cenách Anděl. I když to byl asi nejvíce odhalený outfit večera, byl s nápadem a originální. Sametový plášť je osobitý a ladí s podpatky. Kdyby byla zvolena podprsenka místo nálepek na bradavky, tak by se nic nestalo a outfit by působil méně vulgárně. Líbí se mi perlový náhrdelník a vizáž.