Královna vybrala dceru, aby provázela její rakev. Je mi ctí, říká princezna

Úmrtí královny Alžběty II. Sledovat další díly na iDNES.tv

„Měla jsem to štěstí, že jsem mohla sdílet posledních 24 hodin života mé nejdražší matky. Bylo mi ctí a výsadou doprovázet ji na jejích posledních cestách. Být svědkem lásky a úcty, kterou tolik lidí na těchto cestách projevovalo, bylo zarmucující i povznášející. Všichni budeme sdílet jedinečné vzpomínky. Děkuji každému, kdo sdílí náš pocit ztráty,“ uvedla princezna Anna.

„Možná jsme si připomněli, jak velkou část její přítomnosti a přínosu pro naši národní identitu jsme považovali za samozřejmost. Jsem také velmi vděčná za podporu a pochopení nabízené mému drahému bratru Charlesovi, když přijímá další povinnosti monarchy. Mé matce, královně, děkuji,“ dodala.

Právě princezna Anna a princ Charles byli u smrtelné postele své matky na zámku Balmoral, kde 8. září zemřela ve věku 96 let. Mladší sourozenci princové Andrew a Edward, stejně jako Charlesovi synové William a Harry přijeli až po královnině smrti.

Alžběta II. sama požádala princeznu Annu, aby její rakev doprovázela ve dnech mezi její smrtí a státním pohřbem, který se bude konat v pondělí 19. září.

Ve středu v podvečer rakev Jejího Veličenstva královny dorazila do Buckinghamského paláce, kde ji přijal král Karel III. Ve středu pak rakev poputuje do Westminsteru, kde ji vystaví až do pohřbu. V průvodu z Buckinghamského paláce by měli být kromě krále i oba jeho synové princ William a princ Harry.