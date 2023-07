Vydělali víc, než budou potřebovat. Tak pomáháme, říkají manželé Vlčkovi

Ondřej Vlček o výchově, penězích i pomoci

ČÍM MĚ KATARÍNA OKOUZLILA

Byla prostě skvělá. Inteligentní krasavice.

(Katarína: S rovnátky.)

Moc se mi líbila, byla chytrá, pořád jsme si měli o čem povídat. Dá se říct, že jsem se hned zamiloval.

CO MĚ PŘEKVAPILO

Byl jsem až šokovaný, kolik času musí lékař v hospici strávit sepisováním různých zpráv. Doma má Katarína druhou šichtu, sedí u počítače a píše dokumentace. Večery vypadají tak, že každý sedíme u svého počítače a pořád do nich něco ťukáme. Možná díky tomu nám to tak náramně klape.

Ondřej Vlček Z brigádníka v softwarové firmě Avast se vypracoval na generálního ředitele. Po loňském spojení s americkou NortonLifeLock se stal prezidentem nástupnické společnosti Gen. S Katarínou věnovali na dobročinné účely miliardy korun. Pár tvoří 26 let, mají tři syny. Jeho tatínkem je herec Oldřich Vlček, maminkou byla herečka a televizní hlasatelka Zdena Vařechová.

JAK VYCHOVÁVÁME SYNY

Snažíme se je vést stylem respektuj a budeš respektován. Spoléháme spíš na vnímání nepřímých vlivů, tedy v jakém prostředí se pohybují, jaké hodnoty vyznávají rodiče, o čem se s nimi baví, co s nimi dělají.

(Katarína: Řekla bych, že nejsme přísní. Na druhou stranu si myslím, že když jsem šla po osmileté mateřské do práce, nejstaršímu synovi se hodně ulevilo.)

PROČ TOLIK POMÁHÁME

Nemáme pocit, že bychom dělali něco ušlechtilého. Někdo zkrátka hraje golf, my zakládáme nadace. Podařilo se nám vydělat víc peněz, než budeme potřebovat. Nechat je ležet na účtu nebo zainvestovat, aby jich bylo ještě víc, nebylo nic pro nás. Tak jsme si řekli, pojďme je nějak smysluplně utratit. A jestli to někomu pomáhá, pak je to super.

ČÍM JSOU PRO MĚ PENÍZE

Prosté oběživo, ale taky jednotka energie, kterou lze někam nasměrovat a docílit zlepšení. Nebudu zastírat, že beru jako velký luxus, jak můžu nějaký problém vyřešit hned. Když se mi třeba víc porouchá auto, nebudu čekat na opravu a koupím si jiné.

KOLIK TOHO NACHODÍM

Do práce chodím skoro vždycky pěšky, pak si vyšlápnu jedenáct pater. Ne že bych si pečlivě počítal kilometry, ale podle mobilu jsem loni denně nachodil devět kilometrů. A bylo by jich víc, kdybych v Americe, kam často létám, nemusel jezdit výtahem. Tam berou schodiště čistě jako požární, a když k němu otevřete dveře, spustí se alarm.

CO MI ŘÍKÁ WORKOHOLISMUS

Za workoholika se nepovažuju. Stinné stránky jako vyhoření nebo deprese se mě nikdy netýkaly. Ano, hodně myslím na práci, ale umím i úplně vypnout.

PROČ NEJSEM HEREC

Protože jsem si asi v páté třídě sednul k počítači a neskutečně mě to chytlo. Rodiče moje nadšení úplně nesdíleli. Asi se příliš nespletu, když řeknu, že z jejich pohledu jsem se věnoval úplné blbosti.

Katarína Vlčková o seznámení i plánech

KDY JSEM PŘIŠLA DO ČESKA

Rodiče se přestěhovali, když mi bylo dvanáct. Dělila se federace a jim se česká část jevila jako lepší. Ve škole jsem nějakou dobu poslouchala, že jsem emigrantka, přitom se každý mohl rozhodnout, kde bude žít.

Katarína Vlčková Je primářkou v mobilním hospici Cesta domů, denně se tak setkává s lidmi v závěru života. S Ondřejem založili organizaci Zlatá rybka, která plní přání vážně nemocným dětem, a Nadaci rodiny Vlčkových s cílem pomáhat dětem s vážným onemocněním a jejich rodinám. V pražské usedlosti Cibulka, kterou nechávají opravit, plánují vybudovat dětský hospic.

KDE JSEM POZNALA ONDŘEJE

V baru při oslavě mých osmnáctin, kterou zorganizoval můj brácha. Pozvala jsem třídu z gymplu a on kamarády z vysoké, mezi nimi byl i Ondřej. Přišel za mnou: „Hele, ty prej děláš do biologie.“ Pamatuju si, jak jsem na chvíli odešla se spolužáky ven a byla hrozně nervózní, jestli ho tam ještě najdu. Nakonec jsme si povídali do šesti do rána.

V ČEM SE LIŠÍME

Řekla bych, že skoro ve všem. Ondra je racionální a rozvážný kliďas a vizionář, já emocionální cíťa, co jde do všeho po hlavě. Kdyby bylo po mém, založili bychom rodinu o dost dřív, ale Ondra mě brzdil, že nejdřív bych měla dodělat školu.

JÁ A MODERNÍ TECHNOLOGIE

Platí, že kovářova kobyla... Všechny ty moderní vymoženosti používám, ale jen na základní uživatelské úrovni. Vím, že mobil umí hromadu věcí, ale většinu z nich neumím využít. Ondra se mi kolikrát snaží radit a ukázat, jak si můžu ulehčit práci.

CO DĚLAJÍ NAŠI SYNOVÉ

Všichni chodili na stejnou základku a od září budou všichni na stejném gymplu. Nejstarší Matěj příští rok maturuje. Rád a dobře vesluje a táhne ho to na univerzitu do USA. Adamovi je patnáct. Třináctiletý Daniel se taky dal na veslování. Takže volný čas trávíme na závodech.

KAM JEŠTĚ VYRÁŽÍME

Často zajdeme do lesa. Procházíme se a povídáme si. Všechny naše projekty vznikly při procházkách lesem. I když někdy ho křižujeme každý sám, protože Ondřej chodí hrozně rychle. Takže jinak: Když se v lese náhodou potkáme, hezky si povídáme.

PROČ PALIATIVNÍ MEDICÍNA

Snažit se pomoci lidem k co nejsnesitelnějšímu konci je důležité. Je to smutný obor, ale kromě smutku se toho k závěru života váže daleko víc. Vidíte nemocné a jejich blízké, jak se o ně starají. Občas se samozřejmě stane, že věci nejdou tak, jak bych si přála. Někdy se nedaří zajistit, aby byl pacient určitým způsobem, snad to nebude znít divně, spokojený. Pak nastává určitá bezmoc.

JAKÉ MÁM PLÁNY

Hodně lidí se mě ptá, jestli po opravě a otevření nastoupím do Cibulky, ale nic takového neplánuju. Chci, aby primáře dělal pediatr. Já se dál vidím v Cestě domů.