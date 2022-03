Kyberzločinci zneužívají solidarity a cizopasí na válce, říká šéf Avastu

Před dvěma týdny jste ohlásili, že se kvůli agresi na Ukrajině stahujete z Ruska. Tamní státní rozpočet tím přijde ročně zhruba o 50 milionů korun na daních. Nemohli jste tímto krokem oslabit běžné Rusy, jejichž počítače zůstanou „bez ochrany“?

Je to kompromis. Odřízli jsme placené produkty, z nichž plynou daně do státního rozpočtu. Ale zároveň minimalizujeme škody, které by to mohlo napáchat pro běžné obyvatele. Uživatele bezplatných produktů, kterých máme většinu všude na světě, nadále podporujeme. Sice oficiálně nepřijímáme nové zákazníky, ale pokud se ruský internet neodstřihne od zbytku světa, mohou si je stáhnout odjinud. Naším posláním je digitální svoboda pro všechny, kdo se pohybují na internetu. A to bez ohledu na zemi, kde žijí.