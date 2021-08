Šéf Avastu Vlček: Nové firmě musíme vybrat jméno, na to se těším

„Čas mezi oznámením a uzavřením je poměrně dlouhý, musí proběhnout valné hromady obou společností a taky transakce musí projít přes regulatorní schvalování v řadě zemí,“ řekl Vlček. Uzavření proto očekává nejdříve za za devět až deset měsíců, tedy zhruba v polovině příštího roku.

„Do té doby budou obě společnosti fungovat zcela samostatně,“ dodal.

Sloučením firem vznikne společnost s více než půl miliardou uživatelů. Ta podle Vlčka spojí silné stránky Avastu na trhu antivirů se silnými stránkami Nortonu v oblasti ochrany identit a dalších kyberbezpečnostních hrozeb.



„Fúze zajistí větší geografickou diverzifikaci, přístup k širší uživatelské základně, expanzi a budování silnějších partnerství. Dojde také k úsporám v hrubých nákladech, které jsme vyčíslili na 280 milionů dolarů ročně,“ upřesnil Vlček.

Produktové značky Norton i Avast se budou dlouhodobě dál používat. „Nová společnost bude ale přejmenována, aby lépe reprezentovala ducha transakce. Máme devět až deset měsíců na to, abychom to vymysleli. Už jsme se bavili, jak zapojit zaměstnance na obou stranách, abychom našli jméno které bude fungovat pro všechny. Na to se těším,“ říká Vlček.

Výběr nového jména bude přitom důležitý. Podle současného šéfa Avastu a budoucího prezidenta spojené firmy vzejde ze spojení silný hráč, pravděpodobně jedna z top 20 největších softwarových firem světa.

V ní budou významný akciový podíl držet i Češi. Jak Ondřej Vlček, tak i původní zakladatelé Avastu Eduard Kučera a Pavel Baudiš, se už rozhodli pro variantu, v níž své dosavadní podíly v Avastu vymění za menší výplatu v hotovosti a větší část v akciích nové firmy.

„Všichni tři z nás si volí možnost s akciemi, zůstaneme významnými akcionáři v nové společnosti,“ konstatoval Vlček s tím, že souhrnný podíl nynějších akcionářů Avastu v nové firmě se bude pohybovat mezi 14 a 26 procenty.

„Dobrá zpráva pro Českou republiku je, že tu budeme dál zaměstnávat a rozvíjet velké množství odborníků, ve vedení budou dál Češi a hlavní sídlo bude v dál v Praze. Zároveň desítky lidí v Avastu získají likviditu, která jim společně s know how, které u nás získali, umožní potenciálně rozjet nové projekty a dál obohatit startupový ekosystém v Česku,“ dodal Vlček.