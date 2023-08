Jídlo vůbec neřeším. Jím, na co mám chuť a basta, říká misska Uhlířová

Jak trávíte dnešní letní den? Kde jsme vás zastihli?

Zrovna se s přítele chystáme na Slapy. V tomhle počasí se asi nic jiného dělat nedá. A můžu tam aspoň vyzkoušet nejnovější kousky z mojí kolekce plavek.

Značku vlastních plavek jste založila nedávno, jak se jí daří?

Musím zaklepat, dobře. Tedy na to, že si téměř všechno dělám sama. Od návrhů až po marketing, včetně objíždění veletrhů s látkami až po správu e-shopu. Jen na to šití mám švadlenu, to už bych nezvládla. (smích) Jsem moc ráda, že se mé minimalistické kousky klientkám líbí. Možná tu něco takového na trhu chybělo.

Coby modelka máte k módě blízko, co vůbec říkáte na tu původní českou?

Myslím, že tuzemská móda se té světové už dnes skvěle vyrovná. Znám spoustu značek, které jsou výhradně české a jejich věci se mi moc líbí. Jako třeba ta, pro kterou pravidelně každý půlrok fotím sezonní kolekci. Jde o modely dvorní návrhářky této firmy Mirky Magni a musím přiznat, že je mi ten nadčasový styl s prvky módních trendů hodně blízký.

Na dráhu modelingu vás v roce 2016 vystřelil titul Miss Face, která se později přejmenovala na Miss Czech Republic. Jak se za těch sedm let změnil váš život ?

Úplně zásadně. Přestěhovala jsem se do Prahy a mám profesi snů, kterou miluji. Modelingu bych se chtěla věnovat co nejdéle to půjde, kombinace cestování a toho všeho kolem mě moc baví. Neměnila bych.

Jsme na prahu nové éry umělé inteligence v našich životech – nebojíte se, že vás časem vystřídají virtuální modelky?

Musím přiznat, že mě celá tahle věc prozatím celkem děsí. Vůbec nevím, co si o tom novodobém fenoménu mám myslet. Dokonce jsem zaslechla historku o firmě, ve které majitel skutečně pár lidí propustil, protože umělá inteligence jejich práci v pohodě zastala. Ale uvidíme. Všechno se mění, nové věci vždycky nejdřív přinášejí obavy, než člověk zjistí, jak neskutečně mu můžou život ve finále ulehčit. Jsem ale asi trošku konzervativní. Miluji devadesátky a myslím, že by se mi v té době hezky žilo. Ten zrychlený shon dnešní doby mi vlastně moc dobře nedělá.

Umělé modelky na své postavě asi pracovat nemusí. Jak jste na tom vy?

Díky za připomenutí! (smích) Posledních pár měsíců jsem cvičení nějak dala k ledu, ale slibuji, od zítra se vracím do posilovny! Trošku tu pauzu začínám na svém těle pozorovat, a to se mi moc nelíbí. Pokud se chcete zeptat ale na to, jak se stravuji, to se radši ani neptejte. Jídlo já vůbec neřeším. Jím, na co mám chuť a basta.

Na sociálních sítích jste jako doma, nebo to tak jen vypadá?

Možná to tak jen vypadá. Na Instagram zdaleka nedávám celý svůj život. Musím říct, že jsem poslední dobou moc aktivní nebyla. Asi jsem potřebovala trošku pauzu. Nicméně už mě to začalo zase bavit a jsem zpátky. Je to tedy obrovský žrout času. Reels vládnout světem, takže časy jednoduchých postování fotek s popiskem jsou ty tam. Musíte točit a stříhat videa, což je nepoměrně náročnější. A já jsem velká puntičkářka, takže si umíte asi představit, jak mi podobné věci dají časově zabrat.

Z vašeho Instagramu je mimochodem zřejmé, že jste nedávno byla v Egyptě. Nebála jste se žraloků?

Bála a moc. Naštěstí jsme ale nebyli u moře, zato jsme se plavili po Nilu, kde byla pro změnu spousta krokodýlů. Ty jsme ale sledovali jen z lodi. Miluji památky a historii. V Egyptě jsme navštívili spoustu chrámů. Ale mezi námi, v tom vedru se to opravdu nedalo. Mám teplo ráda, ale čtyřicet stupňů ve stínu bylo i na mě moc!

V Egyptě jste byla ale hlavně pracovně...

Je to tak. Už několik let jsem součástí týmu hostesek jedné značky vyrábějící energetické nápoje. Naším úkolem je propagovat značku v rámci různých motocyklových šampionátů všemožně po světě, což je skvělé, protože i díky této práci mohu právě cestovat.

Máte nějakou destinaci snů?

Těch by bylo! Ale asi nejvíc bych chtěla ještě navštívit ostrov Bora Bora a pak Seychely. Už se nemůžu dočkat, až se mi tyhle mé sny splní.