Afroameričan i Měsíc černošské historie jsou urážka, míní Morgan Freeman

„Jsou dvě věci, které se mi nelíbí a můžu to říct veřejně: Měsíc černošské historie je urážka. To má jako znamenat, že veškerým mým dějinám vyhrazujete jeden měsíc?“ prohlásil Morgan Freeman v rozhovoru pro magazín The Sunday Times.

Druhý problém má s pojmem Afroameričan, který se v moderní době, konkrétně od osmnáctého století ve Spojených státech používá jako výraz pro osoby černé pleti. „To mě taky uráží. S tímhle názvem se neztotožňuji. Černým se v historii říkalo všemožně, i tím slovem na N. Dneska všichni říkají Afroameričan. Co to vůbec znamená? Vždyť v téhle části světa jsou většina černochů míšenci. Jako by taky Afrika byla nějaký stát, což není, je to světadíl stejně jako Evropa,“ řekl.

Loni se Morgan Freeman postaral o rozruch a vzbudil kontroverzi, když se objevil na fotbalovém šampionátu v Kataru a mluvil o tom, jak fotbal lidi spojuje. „Fotbal pomáhá překlenout rozdíly mezi námi,“ prohlásil a sehnul se k jednomu z ambasadorů turnaje, jenž se narodil se vzácnou poruchou a je beznohý.

Herec přitom v roce 2010 v Curychu vystupoval proti Kataru a požadoval, aby práva na pořádání šampionátu skončila v rukou USA. Následnou podporou Kataru tak mnoho Američanů zvedl ze židle, na sociálních sítích o něm psali, že je to jako „políček do tváře“. Freeman se ve výsledku dočkal i nařčení z toho, že je „prodejný“ a že se od Kataru nechal uplatit, takže má „krev na rukou“.

Tato obvinění kontroval například moderátor Roger Bennett, který na Twitteru prohlásil, že Freemanovo účinkování v Kataru bylo spíš „epickým trollingem celosvětových rozměrů“. Zda skutečně dostal za svou účast na zahajovacím ceremoniálu zaplaceno, není známo.