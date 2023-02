Lidé často nechápou, proč se tolik smějeme, říká moderátorské duo Snídaně

Poznali jste se při natáčení seriálu Ulice, kde jste hráli spolužáky. Pamatujete se na chvíli, kdy jste se viděli poprvé?

Johan Mádr: Zrovna nedávno jsme řešili, jestli to byl rok 2009, nebo 2010. Nepřišli jsme na to, ale jeden z nich to asi byl.

Ondřej Havel: I když ani tím si nejsme úplně jistí.

JM: Já si každopádně pamatuju, že to bylo ve filmových ateliérech, a Ondry jsem si hned všiml, byl to takový arogantní Pražák... (směje se)

OH: Tak to si nepamatuju. Vzpomínám si až na moment, kdy jsme se potkali v seriálové třídě. A pak jsme spolu dělali ty největší průšvihy, protože jsme hráli sígry. To bylo super.

