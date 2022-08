Práce si beru pořád hodně. Za pět let už mě nikdo neobsadí, míní Gondíková

Podle encyklopedických zdrojů jste do showbyznysu vykročila v jednadevadesátém roce.

To mi bylo sedmnáct.

A hrála jste v klipu kapely Tři sestry. Vzpomínáte?

Jasně, písnička Zelená. Na to mám krásnou vzpomínku, kdy chodbami konzervatoře procházel režisér Petr Orozovič, sháněl do klipu nějakou holku, až ho potkali Aleš Háma s Kubou Wehrenbergem, moji spolužáci, a napadlo je říct: „A co Adéla?“ Tak se to prý seběhlo, já u toho osobně nebyla. Víte, co v roce 1991 znamenalo hrát v klipu?