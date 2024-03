Soupeřky cítily, že jsem silná konkurentka, říká Miss World Pyszková

Krystyna Pyszková vypadala na vyhlášení až nezvykle klidná. „Když už vyhlásili první vicemiss a mě nevyhlásili, tak mi tak proběhlo hlavou: ‚Ty jo, já to asi fakt vyhraju!“ vzpomíná.

Nebyl to pro ni blesk z čistého nebe, jak by se mohlo zdát, protože od začátku patřila mezi favoritky a ostatní dívky ji tak braly. „Myslím si, že soupeřky určitě cítily, že jsem silná konkurentka už od začátku, protože už před příjezdem mě stránky predikovaly jako vítěze. Často jsem se objevovala mezi těmi „front runners“ (přední kandidátky, pozn. red.) a když jsem přiletěla, tak jsem cítila, že některé slečny mě tam považují za velkou konkurenci,“ popisuje.

Přípravě věnovala na rozdíl od jiných hodně času. „Na soutěžích se moc nespí, ale s tím jsem počítala, takže to mě úplně nepřekvapilo. Ale bylo to málo, tak čtyři hodinky spánku denně, když se podařilo. Člověk může spát i déle, ale pro mě bylo důležité ráno vstát, být připravená, takže jsem chodila spát mnohem později než všechny moje spolubydlící a vstávala jsem mnohem dříve,“ vysvětluje nová Miss World.

Před finále se dívky účastní řady dílčích soutěží. „Je tam například sportovní soutěž, kde jsme se naučily tamní národní sport kriket. Pak multimédia. Je důležité, aby ta dívka nějak komunikovala se světem, aby v té organizaci viděli, že je schopná předat to, co hlásá, i přes sociální sítě. Potom jsme měly Head-to-head challenge nebo YouTube purpose, kde jsme měly možnost komunikovat o různých problémech nebo sociálních projektech,“ popisuje Pyszková.

„V talentové části jsem hrála na housle, na flétnu, takže to jsem také nacvičovala na toto. A pak byla Topmodel challenge, kde se hodnotí ‚catwalk‘ a to, jak dívka vypadá na mole a při nějaké show,“ vysvětlila Češka, která uspěla v Topmodel challenge, vyhrála World Designer Best Award a dostala se do Top 10 Beauty with a Purpose, díky svým charitativním projektům, které vedla už dlouho před Miss.

Školy v Tanzánii

„Mám v Tanzánii projekt, kde vzděláváme děti z neprivilegovaných rodin. Poskytujeme jim hodiny angličtiny, protože právě vzdělání je něco, co si myslím, že si zaslouží každé dítě. Je klíčem do světa, do lepší budoucnosti, k lepšímu uplatnění nebo k lepšímu životnímu prostředí,“ vysvětluje nová Miss World.

V Tanzánii zajistila vzdělání už 320 dětem a ač je jako modelka zvyká na luxusní hotely, nezdráhá se bydlet v Africe v buňce bez teplé vody a elektřiny.

„Pro mě není nejdůležitější být v nějakém hezkém hotelu. Pro mě je důležité, že tam děláme něco smysluplného. A na druhou stranu je taky příjemné, se odpojit trošku od světa. Třeba jak nebyla elektřina, tak jsme se všichni sešli vždy večer, povídali jsme si, člověk si četl knihy. Takže je to i takhle moc hezká zkušenost,“ popisuje.

Ředitelka Miss Czech Republic Taťána Makarenko právě v její charitativní práci, dokonalé angličtině a skvělých komunikačních schopnostech vidí to, co jí získalo korunku Miss World.

„Pro Miss World je velmi důležitá žena, která je vyzrálá, která ví, co chce, která si opravdu stojí za svými názory, má za sebou kvalitní charitativní projekt, dělá ho aktivně, dělá ho od srdce, umí krásně mluvit, protože to je velmi důležitý atribut ženy, která potom bude mít silnější hlas ve světě,“ vysvětluje Makarenko.

„Krystyna má nádhernou angličtinu a netrpí stresem, tudíž jí nedělá problém mluvit kdekoliv na jakýkoliv mikrofon a dělat X rozhovorů. Tím, že je jí 25, tak už je velmi vyzrálá a myslím si, že i oni ví, že to zvládne, protože dneska opravdu už to není o tom, že se vybere mladičká žena, která není ještě připravena na ten velký humbuk a mohla by to potom nést těžce,“ dodává s tím, že hodně pomohl i fakt, že měla česká výprava hodně členů včetně samotné ředitelky a svým dílem přispěla i nečekaná návštěva ministra Lipavského.

Návštěva pana ministra

„To bylo docela nevšední záležitost, protože mi napsal kamarád, že se stalo něco s letadlem a že cestou z Japonska musel nouzově přistát v Bombaji. Zrovna v Bombaji, kde jsme my. A poslal mi na něj telefonní číslo. A já samozřejmě, protože chytnu všechny šance za pačesy, jsem mu napsala na Whatsappu, jestli už má plány na dnešní večer. Napsal: ‚S čím vám mohu pomoci?‘ A já jsem ho pozvala na charitativní event,“ vysvětlila Makarenko.

„Byla to jedna z věcí, která určitě na Julii Morley, což je prezidentka Miss World, udělala velký dojem. Protože já jsem ho potom vzala představit. Víc věcí dohromady hrálo svou roli,“ říká Makarenko s tím, že třeba jako jediní přinesli paní Morley na Den žen květinu. „Některé slečny už chodily okolo a bylo vidět, že si myslí, že se tam možná trošku snažíme nějak vetřít do přízně Julii. Nicméně bylo právě i naopak krásné to, že i když to dívky viděly, tak potom přišly a říkaly mi: ‚Tvoje Krystyna je moje favoritka, je nádherná, úžasná, přejeme jí to,‘“ popsala Makarenko.

Finále bylo ale v ohrožení, protože Pyszková trpěla ten den horečkou a musela se hodně přemáhat, aby vůbec vystoupila. „Řekla jsem si: ‚Tak, teď se vlastně ukáže, jestli jsem vážně tak odolná a je to taková zkouška, jestli si to vážně zasloužím.‘ Tak jsem si to říkala v hlavě, že to je ta ultimátní zkouška. A rozhodla jsem se, že budu bojovat do poslední chvíle, co mi fyzické síly stačily, takže se to povedlo. Byla jsem moc ráda, že i přesto, že jsem měla ten den horečky, nebylo mi vůbec dobře, tak jsem to zvládla,“ popisuje svůj triumf.

První telefon s Kuchařovou

První, komu Krystyna Pyszková po svém vítězství do Česka volala, byla bývalá Miss World Taťana Kuchařová. Většinu rodiny tam totiž měla rodačka z Třince s sebou. „Přiznám se, že Tatiana byla první, s kým jsem telefonovala po výhře, protože jsem od ní měla asi čtyři zmeškané hovory. Já jsem původně neměla ani telefon v ruce, úplně jsem to vypustila a chtěla jsem si prožít ten moment. A asi po dvou, třech hodinách od to vítězství jsem si vzala telefon. Viděla jsem zmeškané hovory, volám jí, obě dvě jsme radostí křičely do toho telefonu,“ prozradila.

Kuchařová byla vždy její vzor a to, že se stala její následovnicí, je víc, než si kdy vysnila. „Bylo to mým snem. Když mi bylo sedm let, tak jsem seděla v obýváku s maminkou, koukali jsme se na Miss a na úspěch Taťány Kuchařové a tehdy mi tak problesklo v hlavě: ‚Ta žena je krásná, inspirativní, líbí se mi, jak se vyjadřuje, jaká je, chtěla bych být jako ona.‘ A pak vlastně o pár let později mě právě Taťána korunovala Miss České republiky u nás a netušila jsem, že budou její nástupnicí na světové soutěži Miss World. A opravdu, když to říkám, tak mám husí kůži,“ dodává Pyszková.