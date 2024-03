Miss World není o fyzické schránce, řekla vítězka. Jde do kampaně pro oběti násilí

Ministr k tomu uvedl, že česká veřejnost má málo informací o tom, co všechno stát poskytuje obětem a kam se mohou obracet o pomoc. Pyszková by se podle něj mohla stát „tváří a duší“ této osvěty.

„Myslím si, že je to velmi důležité téma. Je to něco, na co by se mělo upozorňovat. S tou vizibilitou, kterou teď jako nová Miss World mám, si myslím, že by bylo skvělé spojit síly. Takže o tom budeme jednat,“ řekla Pyszková s tím, že informační kampaň by mohla vzniknout v příštích měsících.

„Sešli se kráska a zvíře“

Podle Blažka, který žertem hovořil o setkání krásky se zvířetem, by se kampaň mohla týkat obětí „nejenom sexuální trestné činnosti“. „Skvěle nám tady 20 let funguje Probační a mediační služba. Spousta lidí ale ani neví, že existuje. Neví, že oběti se mohou v každém okrese obracet na konkrétní telefonní čísla, která máme propojená se soudci, státními zástupci, policií, psychology, psychiatry.

Chci, aby to věděla každá domácnost, protože naprostá většina tohoto typu trestné činnosti se koná v domácnostech,“ zmínil. Doplnil, že uvažuje i o přejmenování služby, současný název podle něj není vhodně zvolený.

U zapojení Pyszkové do kampaně bude nejprve potřeba vyřešit, zda jí to dovolí právní závazky, které nyní jako úřadující světová miss má.

„Miss World není o fyzické schránce. Hodnotí se, co miss může předat, co hlásá a jakým projektům může pomoct. Ve světě je to velmi vážená soutěž. My tady máme ještě nějaké stereotypy, a ty bych určitě chtěla zlomit,“ odpověděla zda se hodnocení žen podle jejich vzhledu v soutěžích krásy slučuje s ochranou obětí sexuálních trestných činů.