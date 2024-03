Finále jsem kvůli horečce málem vzdala, prozradila Miss World Krystyna Pyszková

„Myslím, že to chvíli trvá, než si člověk zvykne, že je nová Miss World a než si uvědomí, co všechno ho čeká. Uvědomuji si to pořádně až teď, když jsem přiletěla domů,“ popsala Krystyna Pyszková pro iDNES.cz v neděli večer po příletu na Letiště Václava Havla.

Za týden odjíždí opět do zahraničí, kde stráví šest týdnů a navštíví deset zemí. Mimo jiné bude natáčet seriál v New Yorku a čeká ji cesta po Africe i světová tour.

Prezidentka národní soutěže krásy Miss Czech Republic Taťána Makarenko a ředitel Miss Word Steve Douglas v pondělí na tiskové konferenci v Praze vyzdvihli činnost Pyszkové ve filantropii, která je jedním z kritérií pro účast v soutěži Miss World. „Pamatuji si, když Krystyna přišla na casting a už tehdy byla zapálená do svého charitativního projektu,“ uvedla Makarenko, která Pyszkovou doprovázela při finále v Bombaji na začátku března.

Projekt vítězky 71. ročníku Miss World pomáhá vzdělávat děti z neprivilegovaných rodin v Tanzanii. Další charitativní projekt se zaměřuje na Českou republiku. „Soutěž skutečně není jen o tom, jak člověk vypadá, ale také o jeho činnostech, charakteru a talentech,“ řekla Pyszková.

Makarenko s Pyszkovou hovořily také o tom, jakým překážkám musely účastnice soutěže čelit. Miss World podle nich není pouze o fyzické kráse, hodnotí se také charitativní činnost, ale i talent. Češka musela obstát i ve sportovní části soutěže, stejně tak se musela naučit národní tanec polku a předvést národní kostým. Pyszková mimo jiné hraje na housle, flétnu a mezi její záliby patří jízda na koni.

Rodačka z Třince se může pochlubit nejen mírami 86–59–89, je velkou fanynkou hokeje, konkrétně třineckých Ocelářů. Její maminka je právnička, sestra se také věnuje modelingu. Krátce po vítězství v Miss Czech Republic přiznala Krystyna Pyszková rozchod přítelem Radkem, se kterým byla téměř pět let.

Vítězstvím v soutěži krásy Miss World získala studentka nejen prestižní titul, ale i blíže nespecifikovanou finanční částku ve řádu vyšších milionů korun. Peníze jsou vypláceny postupně, aby se předešlo problémům v případě, že by vítězka neplnila své povinnosti.

Miss World 2024 Češka Krystyna Pyszková (Bombaj, 9. března 2024)

Čtenáři iDNES.cz zvolili Pyszkovou v roce 2022 nejkrásnější finalistkou Miss Czech Republic. V anketě tehdy hlasovalo přes 12 tisíc lidí.

Kromě vítězství Kuchařové bylo dosud druhým největším českým úspěchem na soutěži Miss World v roce 1998 čtvrté místo tehdejší české vicemiss Aleny Šeredové. Češky byly úspěšné i v dalších soutěžích – v roce 1995 se stala Miss Europe Monika Žídkova a v roce 2012 Miss Earth Tereza Fajksová.

První Miss World zorganizoval v roce 1951 britský průkopník loterie bingo Eric Morley. Dal jí název Festival Bikini Contest, na Miss World ji překřtila média. Pro velký úspěch se Morley poté rozhodl klání krasavic pořádat každoročně, přičemž jej k tomu zřejmě přiměl i nástup kalifornské konkurence, která roku 1952 vyrukovala s Miss Universe.