Jsem na zpěváky. Hokejisté a fotbalisté nemají šanci, říká miss Zedníková

Justýna Zedníková o soutěži krásy i řízení

PROČ JSEM ŠLA DO MISS

Jedním z mých vysněných dětských povolání byla modelka. Ve čtrnácti jsem se dostala do agentury, jenže jsem se cítila jen jako ramínko na šaty. A pak se mi navíc poměrně výrazně začaly měnit křivky, což byl problém. V Miss nejde jen o prezentaci oblečení, ale i sebe sama. Psala jsem si pro a proti, zda do toho jít. A pro výrazně převažovalo.

Justýna Zedníková Věčně usměvavá blondýnka se v květnu stala Miss Czech Republic 2023. Příští rok tak bude reprezentovat Česko na prestižní soutěži Miss World. Brzy ji čekají první větší herecké příležitosti a také začíná koketovat s moderováním. Studuje na Vysoké škole ekonomické v Praze. Je dobrovolnicí v nadaci Adra a na dálku adoptovala malého chlapce z Bangladéše.

CO MĚ JEŠTĚ LÁKALO

Vedle modelingu mě přitahovalo povolání moderátorky. Jako malá jsem si naproti sobě posadila babičku s dědou a četla jim zprávy. A možná i tenhle sen se mi splní, protože brzy absolvuji kamerové zkoušky na post moderátorky na Primě.

MOJE DALŠÍ PLÁNY

V létě mě čeká natáčení dvou celovečerních filmů, ve kterých mám vedlejší role.

(Šimon: V jednom má hrát milenku Vládi Polívky, takže na natáčení si dohlédnu.)

A rozhodně budu dál studovat, jen si nejsem jistá, jestli nezměním školu. Mám blízko k dětem, takže zvažuju přesun na pedagogickou fakultu.

JAKÝ JE ŠIMON

Až neuvěřitelně empatický. K tomu vtipný, charismatický. O něm se snad nedá říct nic negativního. Proto každému říkám, že nás se „missí“ nemoc, kdy se vítězky rozcházejí s partnery, netýká. Já jsem na zpěváky. Hokejisté a fotbalisté u mě nemají šanci.

JÁ A HUDBA

Dvanáct let jsem hrávala na flétnu. Hudbu mám ráda, ale jsem absolutně nevyhraněná. Když se podíváte do mého mobilu, najdete tam Harryho Stylese, Michala Davida i dechovku.

(Šimon: Ve vkusu na hudbu se občas úplně nepotkáváme. Snažím se ho Justýně trochu poupravit.)

Ale nejlepší zpěvák je samozřejmě Šimon, jsem na každém jeho vystoupení.

JAKÁ JSEM ŘIDIČKA

No… Za výhru v Miss jsem na rok dostala auto, tak teď pilně každý večer trénuji buď se Šimim, nebo s taťkou. Myslím, že už jsem se zlepšila, ale pořád je moje jízda dost kostrbatá. Předtím jsem měla spíš jezdící rakev, u které jsem bojovala s manuální převodovkou, u spolujezdce nešly otevřít dveře a ve stropě byla skoro díra.

(Šimon: A nad nádrží svítila nálepka: Justýnko, pouze naftu.)

JAK CHCI POMÁHAT

Navštěvuji děti v Klokáncích a po výhře v Miss jsem jim byla ukázat i korunku. Pro mě byla rodina vždycky tím nejdůležitějším, nedokážu si představit, že bych ji neměla. Proto chci pomáhat právě v téhle oblasti. Přihlásila jsem se i na monitorovací cestu do Bangladéše, kde jsem adoptovala chlapce, tak snad se potkáme osobně.

Šimon Opp o seznámení i žárlivosti

JAK JSEM PROŽÍVAL MISS

Někde o mně napsali, že jsem byl suverénně nejhlasitější fanoušek, což je pravda. Skoro se až divím, že mě společně s mým bráchou a nejlepším kamarádem nevyvedli. Justýnce jsem to moc přál, protože jsem viděl, jak tvrdá byla příprava a jak moc musela dřít.

Šimon Opp Samouk ve hře na kytaru i zpěvu se po několika studentských kapelách rozhodl pro sólovou pěveckou dráhu. Díky příjemnému chrapláku mu mnozí předpovídají světlou budoucnost. Rozjíždí se mu i herecká kariéra. Dva roky brigádničil na urgentním příjmu pražské Bulovky. Letos odmaturoval na zdravotnické škole a chystá se na studium psychologie. S Justýnou chodí rok a půl.

KDO KOHO OSLOVIL

Na Instagramu funguje nepsané pravidlo, že pokud někomu olajkujete několik fotek a začnete ho sledovat, považuje se to za nahození udičky. Přesně tohle udělala Justýnka a já se chytil. Ve zprávě jsem se jí zeptal, co ji na mně zaujalo a kdy se vezmeme. Ona mi odepsala, že chtěla kamarádkám ukázat fotky otce svých budoucích dětí.

JAKÁ JE JUSTÝNA

Milá, vtipná, něžná a milosrdečná, což je termín, který jsem pochytil od ní. Je nesmírně chytrá. Když jsme se poznali, svojí inteligencí mi až naháněla strach. Umí mi být velkou oporou, držákem. Přesně tohle jsem v holce hledal – abych přišel domů a mohl se jí kompletně se vším svěřit. A je překrásná, na což má teď i papír, že jo.

JÁ A ŽÁRLIVOST

Když jsme si spolu začali, žárlil jsem hrozně. Postupně jsem se naštěstí zklidnil. Justýnce věřím a ani nemám moc důvodů žárlit. Jsme takoví dva osmdesátníci uvízlí v tělech dvacetiletých. Staromilci. Nechodíme moc do společnosti, spíš vyhledáváme klid.

V ČEM JSEM JEŠTĚ RETRO

Určitě v hudbě. Miluju třeba Elvise. Pak ve vozovém parku. Jedna moje motorka je z roku 1956, druhá z 80. let. Auto mám ze 70. let. A jestli se počítá i oblečení ze sekáče, tak i v tomhle ohledu, protože jinde se skoro neoblékám. (Justýna: A já jsem starší než on, takže má i retro holku.)

KOLIK MÁM TETOVÁNÍ

Ne tolik, kolik bych chtěl. Po létě si nechám zaplnit zbytek místa na rukou. Pak záda a následně nohy. Jen krk a hlavu nechám bez tetování, jinak budu celý pomalovaný.

JÁ A ZDRAVOTNÍ ŠKOLA

Obor mi byl blízký díky mámě, která je vystudovaná všeobecná sestra. Vždycky jsem se viděl, jak pomáhám lidem, konkrétně jako záchranář. Nakonec jsem plány přehodnotil a zkusím si česko-anglické studium psychologie. I když do budoucna záchranáře pořád nevylučuju.

CO MĚ ČEKÁ

Na začátku léta mi vyšel nový singl. Pak přijde na řadu takzvané EP, tedy malé album se šesti písničkami. A po epizodní roli v Ordinaci a pár reklamách se mi rýsuje víc herecké práce ve dvou seriálech pro Primu.