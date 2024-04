Miss Zedníková má novou korunku, na světovou soutěž jede i Adam z Love Islandu

Vítězky soutěže Miss Czech Republic obvykle reprezentují naši zemi na světové soutěži Miss World. Kvůli covidové pauze na ni ale letos odjela předloňská vítězka Krystyna Pyszková (25) a odvezla si nejvyšší titul.

Loňská Miss Justýna Zedníková se místo toho vypraví na soutěž Miss Supranational. Do Prahy jí proto přijela korunovat světová vítězka Miss Supranational 2023 Andrea Paredes z Ekvádoru.

„Vítězka, která by se stala Miss Supranational letos, by měla pouhý měsíc na přípravu, tak jsme se rozhodli, že toto bude úplně nejlepší volba, že já pojedu na svou vysněnou soutěž a letošní vítězka bude mít rok na přípravu,“ říká Zedníková.

„Nemrzí mě, že nepojedu na Miss World. Miss Supranational má pro mě stejnou váhu,“ dodala Miss, která díky práci pro značku Guess a pro nadaci ADRA tráví víc času v zahraničí než doma. Dokonce si v Bangladéši adoptovala na dálku dvě děti a první už byla navštívit.

Jedeme vyhrát

Mužskou verzi soutěže, jejíž finále proběhne 4. července v Polsku, si vyzkouší Slovák Adam Sedro. Ten je známý díky reality show Love Island, kde se dal dohromady s temperamentní Češkou Venis. Jejich vztah po skončení reality show nevydržel, ale Sedrovi tato zkušenost přinesla příležitost prorazit v modelingu, což vedlo až k jeho účasti na soutěži Mist Supranational.

„Dám do toho všechno. Jedeme vyhrát tu soutěž a uvidíme časem, jestli modeling bude moje obživa. Když ne, tak nevadí, já jsem takový flegmatik na tyto věci,“ říká Sedro, který od 12 let žil v Německu a ve 23 letech se přestěhoval do Austrálie, kde se živil jako stavební dělník, než se naučil natolik anglicky, aby dostal lepší práci.

Kvůli soutěži si musí svůj vzhled pěstovat, takže běhá, dělá cross fit a dal se i na box. „Box a modeling nejde dohromady, takže musím být rychlý, nesmějí mě trefit,“ směje se Sedro.