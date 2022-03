Michal David shodil patnáct kilo a chystá tour. Předělám písně pro mladší, říká

Michale, na konci roku jste vydal album Moje zapomenuté ploužáky 2. Co vás k tomu vedlo?

V roce 2020 jsem nejdřív vydal „Moje zapomenuté ploužáky“, a chtěl jsem tak připomenout písničky, na které lidé trochu zapomněli. Ale netušil jsem, že album bude mít takový ohlas u fanoušků. To oni mě motivovali k tomu, vydat i dvojku ploužáků. Jsou na ní písničky jako Líbezná, Proč právě já nebo Jak snadno uvěří se lhářům. Zařadil jsem tam i cover verzi písničky To je naše věc s Ivetou Bartošovou. Je tam třeba také duet Spěch s Marikou Šoposkou z filmu Decibely lásky nebo Půjdu s tím z filmu Discopříběh 2.

Vzal jsem sbíječku a byla to chuťovka, protože odtamtud vylezlo hafo švábů a já je chytal po celé garáži. Michal David o opravě ucpaného odpadu