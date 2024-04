Nemocný Michael J. Fox se chce vrátit k hraní. Pokud to zvládnu, říká

„Pokud mi někdo nabídne roli a já budu souhlasit a užiju si ji, skvělé. Budu hrát, pokud se objeví něco, v čem ukážu realitu nemoci, výzvy, pokud to půjde,“ řekl herec pro web ETonline.

Zavzpomínal také na snímek Tenkrát v Hollywoodu, kde je scéna, v níž postava Leonarda DiCapria si nepamatuje text. „Vrátí se do šatny a křičí na sebe do zrcadla. Je to šílené. Měl jsem to stejně při natáčení seriálu Dobrý boj. V jeden moment jsem se na sebe díval a říkal si, že si to dál nepamatuju,“ řekl.

Michael J. Fox napsal dokument pro televizi Apple TV+ s názvem Still: Příběh Michaela J. Foxe. V něm i hraje a představuje tam svou nemoc, kterou mu diagnostikovali v roce 1991, když mu bylo 29 let.

Michael J. Fox (Las Vegas, 21. února 2020)

Herec v roce 2000 založil nadaci, díky níž získal přes dvě miliardy dolarů na výzkum Parkinsonovy choroby, terapeutické programy, klinické studie a knihovnu datových souborů a biologických vzorků.

„Myslím, že v příštích deseti patnácti letech najdeme řešení, ať už na to, jak budeme chorobu léčit, nebo jak se ji aspoň vyhnout. Důležitou otázkou ale je, zda budu ještě u toho... Já o tom pochybuju. Ale co se dá dělat. Nicméně myslím, že ten okamžik je blízko,“ uvedl.

V jednom z rozhovorů uvedl, že neočekává, že se dožije 80 let. „Jediné, co nám zbývá, je naše budoucnost. Nezáleží na tom, kde jste nebo co děláte. Budoucnost mít vždy budeme. A najednou ani už tu ne. A pak už nic nepřijde. Ale já jsem tu právě kvůli závěru,“ řekl.

Michael J. Fox s manželkou Tracy Pollanovou (63) se vzali v roce 1988 a mají čtyři děti. Syna Sama (34), dceru Esmé (22) a devětadvacetiletá dvojčata Aquinnahu a Schuyler.