Osmdesáti se nedožiju. Můj stav začíná být velmi vážný, přiznal Michael J. Fox

Michael J. Fox přiznal, že jeho zdravotní stav už začíná být velice vážný a tvrdí, že osmdesátky se určitě nedožije.

„Nebude mi osmdesát. Jo, už to buší na dveře. Nebudu lhát. Je to čím dál těžší. Každý den je to těžší,“ přiznala hollywoodská star pro televizní televizi CBS.

Hvězda filmu Návrat do budoucnosti také odhalila, že mu lékaři kdysi odstranili nezhoubný nádor na páteři, ale zákrok bohužel poškodil nervy tak, že má nyní vážné problémy při chůzi.

Fox také odhalil, že pro lidi trpící Parkinsonovou nemocí jsou zabijákem velmi často pády, vdechnutí jídla či zápal plic.

Michael J. Fox a Christopher Lloyd v legendární komedii Návrat do budoucnosti (trilogie z let 1985–1990)

„Na Parkinsona se neumírá. Umíráte s Parkinsonovou nemocí. Takže jsem v poslední době hodně přemýšlel o smrtelnosti,“ dodal herec, kterému onemocnění diagnostikovali jako teprve devětadvacetiletému.

V říjnu 2022 přiznal, že ho potkala série mnoha vážných zranění. „Zhoršilo se to. Zlomil jsem si ruku, pak rameno, nechal jsem si dát náhradu ramenního kloubu a zlomil jsem si druhou ruku. Pak jsem si zlomil loket,“ vyjmenoval herec.

Fox bojuje s Parkinsonovou chorobou od roku 1991. Nikdy ale na svůj osud nežehral. „Teď je mým hlavním úkolem nepadat. Takže cokoli pomáhá, abych nespadl, ať už je to chodítko nebo invalidní vozík, hůl, chlap s pásem kolem pasu, který mě drží... To všechno využívám,“ dodal.