Shannen Doherty se připravuje na smrt a rozprodává majetek

„Nyní je moje priorita máma. Protože to pro ni bude náročné, chci jí něco ulehčit. Nechci, aby musela řešit hromadu věcí. Nechci, aby měla čtyři sklady plné nábytku,“ uvedla Doherty v podcastu Let’s Be Clear.

Herečka proto začala třídit majetek. Má v úmyslu darovat nebo prodat věci, které v průběhu let nashromáždila. Vzdala se také svého snu mít pozemek v Tennessee a chovat koně. „Bylo to nesmírně těžké a velice emotivní. Přišlo mi, že se vzdávám snu vybudovat tuto usedlost, postavit dům pro mě a pro mámu a ještě přistavět stodolu,“ prohlásila s tím, že rozhodnutí nerealizovat sen o nemovitostech bylo správné. Místo toho se rozhodla pro podporu záchrany koní, kteří jsou jejímu srdci blízcí.

Herečka se také zamýšlela nad přístupem k nemocným. Podle ní by se v žádném odvětví nemělo nahlížet na lidi s rakovinou jinak než na ostatní. Že si v práci nebudou pamatovat věci, budou unavení, případně budou dělat chyby.

„Doufám, že si lidé uvědomují, že lidé s rakovinou, respektive s jakoukoli nevyléčitelnou nemocí, si váží každé vteřiny každého dne ve svém životě a ještě více věnují pozornost detailům. Věřím, že poznají, že lidé jako jsem já zoufale potřebují pracovat. Je to totiž to, co nás žene kupředu,“ řekla herečka.

Shannen Doherty bojuje s rakovinou už několik let. Herečka po oznámení diagnózy v roce 2015 podstoupila mastektomii, chemoterapii a ozařování. Dva roky poté nemoc ustoupila, avšak v roce 2019 se vrátila v podobě metastází. V roce 2023 uvedla, že se ji rakovina rozšířila do mozku a do kostí.