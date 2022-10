Michael J. Fox se zotavuje ze série zranění a ztráty matky

„Zhoršilo se to. Zlomil jsem si lícní kost, potom ruku, pak rameno, nechal jsem si dát náhradu ramenního kloubu a zlomil jsem si druhou ruku. Pak jsem si zlomil loket,“ vyjmenoval herec sérii zranění, která ho v tomto roce potkala.

Fox bojuje s Parkinsonovou chorobou od roku 1991. Nikdy ale na svůj osud nežehrá. „V současné době se hojí mé poslední zranění, ruka je už dobrá. Teď hlavní úkol je: Nespadnout. Takže cokoli pomáhá, abych nespadl, ať už je to chodítko nebo invalidní vozík, hůl, chlap s pásem kolem pasu, který mě drží - to všechno používám,“ dodal.

Teď je hlavně šťastný, že může zase chodit sám, což předvedl na setkání se svým hereckým kolegou Christopherem Lloydem v New Yroku. „Myslím, že je skvělé jít sám. Je to fantastické,“ říká Fox.

Těžší než boj s nemocí byla v uplynulých týdnech pro Foxw ztráta matky Phyllis, která zemřela v září ve věku 92 let. Právě od ní se prý naučil být odolný a přizpůsobit se každé situaci. Jeho otec sloužil 25 let v armádě a matka držela rodinu pohromadě. „Manželky vojáků jsou mistryně adaptace. Vědí, jak se postavit k nové situaci, dát dohromady dům, zařídit školy a zajistit si vedlejší práci, protože vojenský plat není nic moc. Jako děti jsme to nevnímaly, ale teď to vím,“ řekl herec.

Po boku má herec už 34 let oddanou manželkou Tracy, s níž vychoval čtyři děti - syna Sama (33), dvojčata Aquinnah a Schuyler (27) a dceru Esmé (21).

„Moje nejmladší děti mě nikdy neviděly bez Parkinsona. Samovi byly dva nebo tři, když mi sdělili diagnózu, takže mě nikdy nepoznaly jinak,“ říká Fox s tím, že se musely naučit jednat s otcem s takovou nemocí. „Můžete si vybrat, jak milí budete a co dělat a co naopak nedělat. Je to všechno o empatii,“ dodal.

Ačkoli má za sebou nejtěžší rok, na osud nežehrá. „Byl to boj, ale jsem šťastný. Říkám to, protože doufám, že na určité úrovni mohou lidé najít štěstí navzdory tomu, čím procházejí.“