Zpěvačku Pártlovou požádal o 14 let mladší partner o ruku v talkshow

„Dostal vynadáno, včera byl ještě zarostlej a vypadal trošku starší a blbec se mi dneska ráno oholil. Říkala jsem mu: Proč jsi to udělal, vždyť vypadáš o dvacet let mladší. Ve skutečnosti je tam jen 14 let,“ líčila nic netušící Pártlová na začátku rozhovoru.

Z jejich věkového rozdílu si prý moc nedělá. „Mně se na něj po ránu dívá hezky, co vidí on, mě nezajímá,“ smála se zpěvačka. Josef si utahoval z toho, jak se snaží zastavit stárnutí. „Nechala se namotat a z Polska si objednala polštář proti vráskám. Chápeš ne, co převratnýho mohli Poláci vymyslet proti vráskám. Já jsem změnu ještě nevypozoroval,“ bavil se Vařeka. „Používám ho čtyři noci. Dočkej času jako husa klasu,“ hájila svůj nákup zpěvačka.

S kytaristou šumperské pop-punkové kapely Koblížci Josefem Vařekou ji dal dohromady společný kamarád, hudebník Marcus Tran. „Ona byla zoufalá, já byl zoufalý. A on říkal, že ona by potřebovala dítě, já jsem nevěděl, že potřebuju dítě. Ptal jsem se Máry, jestli mám koupit kytku, tak jsem koupil kytku. Martina mě ten večer vyhodila. Tak se mi to povedlo až napodruhý,“ vzpomíná Vařeka.

„On chtěl otravovat furt dál, ale Marcus mu poradil, aby se mi tři týdny neozýval. Tak nevolal. A to teda bylo to, proč jsem pak řekla: Pojď sem,“ přiznala Martina. Investice do květiny se mu nicméně vyplatila. „Tak Martina měla barák, bazén a já jsem bydlel na Chodově v pronájmu. Tak jsem říkal, tak co. A najednou mám taky barák, bazén…,“ vypočetl si Vařeka pobaveně.

V roce 2021 se jim narodila dcera Stella a vztah jim funguje prý bez hádek až na nějaké drobnosti. „Rozčiluje mě, že za ním furt chodím a uklízím. Že mám doma dvě děti,“ vyčetla Josefovi Martina. „Tak je pravda, že třetí už nestihneme žejo. Ježiš, to jsem tak nemyslel jako. Já nechci zpátky na Chodov, Martino,“ lekl se svého vtipu Josef, čímž nahrál Honzovi Dědkovi na otázku, zda by si ten bejvák nechtěl pojistit svatbou.

„My jsme tu svatbu nestihli před početím. A v rámci početí to nemělo smysl, to by nebyl mejdan. Byl jsem na jedné svatbě, která byla během početí, od Martiny kolegyně od Nikoly. Jediný já a její táta jsme se tam zdělali,“ vymlouval se, proč ještě neudělal ten krok, na který Martina čeká. Ta přitom jen mlčela. „Stelle jsou dva roky,“ připomněl mu Honza Dědek. „Dobře, co mam dělat?“ požádal ho o radu Vařeka. „Požádat ji o ruku?“ poradil mu Dědek a ani on v tu chvíli netušil, že ho Josef Vařeka skutečně poslechne. „Vezmeš si mě?“ zeptal se vážně Josef Vařeka šokované Martiny Pártlové, která jeho nabídku nakonec přijala. „Už jsme tu měli leccos, ale tohle ne,“ řekl o zásnubách moderátor Honza Děděk.

