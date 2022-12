KVÍZ: Znáte dobře 60. léta? Otestujte se a hrajte o knihu Naše zlatá šedesátá

Vědomostní soutěžní kvíz o knihu Naše zlatá šedesátá probíhá od úterý 6. prosince do úterý 13. prosince do 10:00. Do slosování postoupí každý, kdo správně odpoví na všech deset otázek a vyplní následně soutěžní formulář.

Čtyři vylosovaní výherci získají knihu Naše zlatá šedesátá, informace obdrží také e-mailovou zprávou.

Pravidla soutěže najdete zde

Šedesátá léta dvacátého století v Československu byla desetiletím tak dynamickým, že podobné byste jen stěží hledali. Autor knihy Karel Jordán se coby pamětník nezaměřil na sestavu slovníkových hesel, ale opřel se o svoje vzpomínky, nashromáždil bohatý obrazový doprovod a připravil tak unikátní publikaci, která vás naplno vtáhne o šest desetiletí zpátky.