Královská princezna a princ z Walesu? Děti Williama a Kate nemají tituly jisté

Desetiletý princ George je v současnosti na druhém místě v následnické linii. Až se ožení, velice pravděpodobně obdrží titul vévody – pouze zatím není jasné, jaké vévodství mu bude uděleno. Královna Alžběta II. takto udělila vévodský titul svým vnukům v den jejich svatby, kdy prince Williama jmenovala vévodou z Cambridge (a jeho ženu Kate Middletonovou vévodkyní z Cambridge) a prince Harryho zase vévodou ze Sussexu (a jeho ženu Meghan Markle vévodkyní ze Sussexu). Tato tradice se tedy nejspíše bude dodržovat i nadále.

Po korunovaci svého otce Williama se princ Geroge coby následník trůnu stane princem z Walesu. Tento titul, tradičně udělovaný přímým královským následníkům, však není automatický – musí jej udělit vládnoucí monarcha. Král Karel III. udělil tento titul Williamovi pouhý den po svém usednutí na trůn. Z vévodkyně Kate se stala princezna z Walesu.

Osmiletá princezna Charlotte by se zase mohla stát tzv. královskou princeznou. Tento titul tradičně zastává nejstarší dcera vládnoucího panovníka a momentálně jej drží princezna Anna (73). A jelikož král Karel III. žádné dcery nemá, příští potenciální korunní princeznou by se mohla stát právě Charlotte. Tento titul však nelze zdědit a musí být výslovně udělen, přičemž jde o celoživotní titul vždy pouze jedné žijící osoby.

Král Karel VI. takto například nemohl udělit titul své nejstarší dceři, tehdejší princezně Elizabeth neboli Alžbětě, protože tento titul již patřil její tetě princezně Mary, která jej držela až do své smrti v roce 1965. Královna Alžběta II. jej udělila princezně Anně 13. června 1987, takže tento titul ve výsledku zůstal rovných 22 let neobsazený. Podobně kdyby princezna Anna měla titul v době, kdy na trůn usedne princ William, nemohl by tak přejít na princeznu Charlotte. Ta si musí počkat až na úmrtí pratetičky.

Důležitým faktorem je zde nicméně i Zákon o nástupnictví koruny z roku 2013. Ten říká, že následnictví britského trůnu se řídí pořadím narození, a to bez ohledu na pohlaví. Kdyby tento zákon býval nevešel v platnost, princezna Charlotte by automaticky ztratila své právo poté, co se narodil její mladší bratr princ Louis.

I na pětiletého prince Louise by mohl čekat titul, který momentálně zastává jiný jeho příbuzný. Princ Andrew je vévodou z Yorku, což je tradiční titul pro panovníkova druhého nejstaršího syna. Louis by se tak mohl stát příštím vévodou z Yorku, avšak tento titul nemůže dostat, dokud jej drží jeho prastrýc.

Podobně se vévodou z Yorku nemohl stát ani princ Harry jakožto druhý syn krále Karla, protože princ Andrew, současný vévoda z Yorku, byl v době jeho korunovace naživu.

Princ George, princezna Charlotte a princ Louis se se svými tituly princů a princezen narodili, stejně tak požívají oslovení Jeho/Její královské Výsosti a tyto královské přívlastky budou moci zastávat po celý zbytek života, pokud jim tedy nebudou z nějakého důvodu odebrány. Pokud se v budoucnu stane králem dnes desetiletý princ George, vymění si ovšem oslovení ‚eho královská výsost za oslovení Jeho Veličenstvo.

Ke změně titulů tří dětí Williama a Kate došlo v září minulého roku, kdy král Karel III. nastoupil na trůn po smrti své matky, královny Alžběty II. V návaznosti na tituly svých rodičů byli do té doby známi jako princ George z Cambridge, princezna Charlotte z Cambridge a princ Louis z Cambridge. Když se však William a Kate stali princem a princeznou z Walesu, oficiální tituly dětí od té doby zní princ George z Walesu, princezna Charlotte z Walesu a princ Louis z Walesu.

Za zmínku nicméně stojí i to, že všechny děti mají i svou méně formální verzi „příjmení“, které využívají v okruhu kamarádů či učitelů ve škole – George Wales, Charlotte Walesová a Louis Wales (namísto Cambridge, jak znělo jejich příjmení do září 2022).