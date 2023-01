Princezna Charlotte se nejspíš stane vévodkyní z Edinburghu, ve hře je i trůn

Král Karel III. chce totiž zachovat tento titul pro třetího následníka v pořadí na trůn. Má tak vzdát poctu královně Alžbětě II., která tento titul v mládí také měla, a zároveň „uctít linii následnictví“.

Toto odhalení přichází po měsících spekulací, proč král titul upírá svému mladšímu bratrovi, který měl vévodství zdědit loni po smrti svého otce.

„Probíhají četné diskuze, ale král Karel III. se přiklání k tomu, že by tento titul měla získat princezna Charlotte,“ uvedl zdroj listu The Mail on Sunday.

Princ William, princ George, princezna Charlotte, princ Louis a princezna Kate na snímku z Norfolku pro vánoční přání (2022)

„Charlottino postavení je historicky významné, protože je první ženskou členkou královské rodiny, jejíž místo v nástupnické linii nebude překonáno jejím mladším bratrem,“ dodal zdroj.

„Je tedy ústavně významné, aby Charlotte dostala odpovídající titul, protože není vyloučeno, že na trůn nastoupí, pokud například princ George nebude mít děti.“

Princezna Charlotte je třetí v pořadí na trůn po svém otci princi Williamovi a bratrovi princi Georgovi.