Začínají čtyři dny oslav platinového jubilea, královna poprvé uvidí pravnučku

Královna rekordmanka Dlouhověkost Alžběta II. je nejdéle žijícím a nejdéle vládnoucím panovníkem v britských dějinách. Nyní vládne 70 let a necelé čtyři měsíce. Předchozí rekord v délce vlády držela její praprababička královna Viktorie, a činil 63 let, sedm měsíců a dva dny (od 20. června 1837 do smrti Viktorie 22. ledna 1901). Ve svém věku je Alžběta II. také nejstarším vládnoucím panovníkem v současnosti na světě. Pouze dva králové v historii vládli déle než ona: francouzský král Ludvík XIV. (přes 72 let mezi roky 1643 a 1715) a thajský král Pchúmipchon Adundét (70 let a čtyři měsíce, od 9. června 1946 do 13. října 2016). Cestovatelka Jako královna navštívila Alžběta II. víc jak 100 zemí, což je další rekord pro britského panovníka, a také absolvovala víc jak 150 návštěv zemí Společenství. Nejčastěji byla v Kanadě, celkem dvaadvacetkrát, a z evropských zemí nejčastěji ve Francii, jejímž jazykem mluví, a to třináctkrát. Podle výpočtů listu The Daily Telegraph dosáhla celková délka jejích cest hodnotu 42 obletů zeměkoule, a to do listopadu 2015, kdy ve svých 89 letech přestala létat do zámoří. Její nejdelší cesta do zahraničí trvala 168 dní (od listopadu 1953 do května 1954) a navštívila na ní třináct zemí. Velmi zaměstnaná „Prohlašuji před vámi, že celý svůj život, ať už krátký nebo dlouhý, bude zasvěcen službě vám,“ pronesla Alžběta II. ještě jako princezna, o svých 21. narozeninách. Za své vlády uskutečnila asi 21 tisíc schůzek, udělila „královský souhlas“ s asi čtyřmi tisíci zákony, a přijala velké množství vysoce postavených osob v rámci 112 státních návštěv. Patřili k nim etiopský císař Haile Selassie v roce 1954, japonský císař Hirohito v roce 1971, polský prezident Lech Walesa v roce 1991 a americký prezident Barack Obama v roce 2011. V Buckinghamském paláci se uskutečnilo víc jak 180 zahradních slavností, které navštívilo víc jak 1,5 milionu lidí. 14 britských premiérů, 13 prezidentů USA a čtyři papežové Alžběta II. zažila 14 premiérů, od Winstona Churchilla (1951 až 1955) až k Borisi Johnsonovi, kteří ji na pravidelných schůzkách, obvykle jednou týdně, informovali o hlavním vývoji aktuální situace v zemi. Panovnice se také setkala se třinácti z celkem čtrnácti amerických prezidentů, kteří vládli za dobu její vlády, od Harryho Trumana (1945 až 1953) až po Joea Bidena. Jediný, s kým se nepotkala, byl Lyndon Johnson (1963 až 1969). Královna, hlava anglikánské církve, sama velmi pobožná a praktikující, se také na oficiálních návštěvách setkala se čtyřmi papeži, kterými byli Jan XXIII. v roce 1961, Jan Pavel II. v letech 1980, 1982 a 2000, Benedikt XVI. v roce 2010 a papež František v roce 2014. Milion gratulací Za dobu své vlády královna rozeslala celkem asi 300 tisíc gratulací Britům, kteří dovršili věk sto let, a asi 900 tisíc gratulací párům, které oslavily diamantovou svatbu (60 let). Ona sama byla vdaná víc jak 73 let za prince Philipa, který zemřel vloni v dubnu. Délka jejího manželství je dalším rekordem britského panovníka. Asi 200 portrétů Královna Alžběta II. pózovala pro asi 200 portrétů, u prvního jí bylo sedm let. Průkopnické činy Alžběta II. jako první britský panovník v roce 1986 navštívila Čínu, a 16. května 1991 vystoupila v americkém parlamentu. Svůj první e-mail poslala panovnice 26. března 1976, během návštěvy výzkumného centra na ministerstvu obrany. První oficiální internetové stránky Buckinghamského paláce založila v roce 1997. První tweet zveřejnila v roce 2014 a první příspěvek na Instagramu v roce 2019.