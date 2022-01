Důvěrná vzpomínka na Davida Stypku. Byl výjimečný, popisuje zpěvačka z kapely Jelen

Před sebou máme dvě desky: Sami a Dýchej. První je vaše dítě a druhá bratranec?

První je moje prvotina. Konečně! (usmívá se) A druhá je Davida Stypky, který si ji bohužel už neposlechne... Tam jsem jen trochu pomohla.

Pozoruhodný zpěvák a muzikant David Stypka bohužel už není mezi námi, loni v lednu podlehl covidu a rakovině. Bylo mu jednačtyřicet let... Vám na vaší desce pomohl s jedním textem a nazpíval s vámi duet Divoká. Vy máte zase na jeho posledních dvou deskách na svědomí vokály. Jak dlouho jste se znali?

Od roku 2016. David jel s kapelou Bandjeez jako předkapela Jelenů, s nimiž zpívám od roku 2013. Jeli jsme podzimní a jarní turné, dohromady více než třicet koncertů. Strávili jsme spolu hodně času všichni pohromadě jako jedna velká parta. Pořád na to s kluky z kapely vzpomínáme jako na nejlepší období v našich hudebních životech. Byla to jízda!