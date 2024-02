Scientologie, smrt syna i manželky. John Travolta slaví 70. narozeniny

Režisér Tarantino někdejšímu dívčímu idolu Johnu Travoltovi, který 18. února oslaví sedmdesátiny, ve filmovém trháku Pulp Fiction – Historky z podsvětí svěřil roli svérázného dlouhovlasého gangstera Vincenta Vegy. Byla z toho další nominace na Oscara a Travolta šel od té doby z filmu do filmu, ztvárnil řadu rozmanitých typů.

S Tarantinem to ovšem nebylo jen tak. Travoltu si pro hlavní roli ve svém filmu musel přímo vyvzdorovat: „Kohokoli, jen ne Travoltu!“ nechápavě a marně prý oponoval producent Harvey Weinstein.

A přemlouvat musel režisér i herce samotného. Dopadlo to však nad očekávání dobře. Brutální, šokující a nečekaně zábavný film okouzlil bizarními historkami a odkazy k popkultuře a sklidil Zlatou palmu v Cannes a Oscara za původní filmový scénář. Travolta znovu a jinak okouzlil davy, a to nejen svým nezapomenutelným tanečním číslem s Umou Thurmanovou.

Z filmu Pulp Fiction: Historky z podsvětí

„Udělal bych pro něj cokoliv, protože mi dal druhou šanci v kariéře. Jestli si bude přát, abych pro něj hrál Pipi Dlouhou punčochu, udělám to rád,“ prohlásil před lety vděčně o Tarantinovi.

O herectví snil Travolta už v dětství. Budoucí tanečník, zpěvák a herec se narodil 18. února 1954 v Engelwoodu ve státě New Jersey jako nejmladší z šesti dětí fotbalového poloprofesionála italského původu, později obchodníka s pneumatikami, a irské herečky a učitelky herectví. Matka ho přihlásila do dramatické školy v New Yorku, kde studoval herectví a tanec. Pak jezdil s muzikálovou společností a po nějakém čase odjel do Hollywoodu.

Ve filmu debutoval v roce 1975. Rok nato ho režisér Brian De Palma obsadil do výrazné vedlejší role ve slavném hororu Carrie se Sissy Spacekovou. A v roce 1977 přišel muzikál Horečka sobotní noci, ke kterému hudbu na pomezí popu, rocku a disko vytvořila britská skupina Bee Gees. Travolta se stal idolem tehdejší mládeže.

Olivia Newton-Johnová a John Travolta ve filmu Pomáda (1978)

Následoval druhý, možná ještě slavnější, muzikál Pomáda (1978), v němž Travolta vytvořil slavný pár s australskou herečkou Olivií Newtonovou-Johnovou. Oba snímky z prostředí diskoték vyjadřovaly životní styl tehdejší mladé generace a staly se vpravdě kultovními. Hodně se v nich tančilo a na tanec Johnny sám nedá dopustit. „Je to část mé duše, dělá šťastným mě i lidi okolo. A moje děti také,“ prohlásil v roce 2013 pří návštěvě Karlových Varů.

Po oslnivém úspěchu Horečky a Pomády přišel v roce 1980 Městský kovboj, rovněž s vlivy popkultury, a o rok později thriller Výstřel v režii Briana de Palmy, který kritika přijala dobře, ale u diváků propadl.

Z Travoltovy filmografie následujících let nejvíce vyniká komerčně úspěšná trilogie komedií Kdopak to mluví z přelomu 80. a 90. let. Herec si tu zahrál pilota a létání je už spoustu let jeho velikou vášní i v soukromí. Vlastní vícero licencí na létání s tryskáčem a soukromé letiště má přímo u své usedlosti na Floridě.

Po drtivém úspěchu Pulp Fiction – Historek z podsvětí z roku 1994 šel Travolta z role do role a ztvárnil řadu rozmanitých typů. Ať už je to třeba jeho neurotik ve Městě šílenců (1997), voják v Tenké červené linii (1998), americký prezident v Barvách moci (1998), armádní vyšetřovatel v Generálově dceři (1999), terorista ve Swordfish: Operace Hacker (2001), otec rodiny v Malém svědkovi (2001), protidrogový agent v Zeleném pekle (2003), hasič v Okrsku 49 (2004) či kuriózní rozložitá Edna v muzikálovém hitu Hairspray (2007).

Další ceny posbíral Travolta opět jako gangster v černé komedii Chyťte ho! (1995) a dále si zahrál i v akčních snímcích Operace: Zlomený šíp (1996) či Tváří v tvář (1997). V roce 2013 měl premiéru thriller Sezóna zabíjení, se kterým Travolta přijel jako jedna z hlavních hvězd na 48. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. V tomto snímku si zahrál spolu s dalším držitelem této karlovarské ceny (z roku 2008) Robertem De Nirem.

„Je to esej o válečné době a lidech, kteří i neúmyslně páchali válečné zločiny,“ přiblížil film ve Varech. Při zahájení festivalu převzal Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii.

Travolta byl od roku 1991 ženatý s herečkou Kelly Prestonovou, která zemřela v roce 2020. Mají spolu dceru Ellu a syna Benjamina. Jejich nejstarší dítě, syn Jett, zemřelo v roce 2009 v 16 letech na srdeční chorobu zvanou Kawasakiho nemoc. Tragickou událost zdrceným rodičům pomohla překonat víra. Travolta je od roku 1975 členem Scientologické církve a aktivně bojuje proti údajné diskriminaci církve v některých částech světa.