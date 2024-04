Hvězdy Pulp Fiction se sešly po 30 letech. Willise zastoupily žena a dcera

„Je to fantastické. Je to historická a hrozně dojemná věc,“ řekla o setkání pro ET Uma Thurmanová (53), která ve filmu z roku 1994 ztvárnila postavu Mii Wallaceové a na červeném koberci působila, jako by třicet let ani neuběhlo.

Film Pulp Fiction jí vynesl nominaci na Oscara a rozjel její bohatou kariéru. Na festivalu se vřele vítala především se Samuelem L. Jacksonem (75), který ve filmu hrál nájemného vraha Julese Winnfiealda. „On je nejlepší,“ řekla.

Představitel nájemného vraha Vincenta Vegy John Travolta (70) přišel na setkání v doprovodu své dcery Elly (24), které ale film nedovolil sledovat, dokud jí nebylo 18 let. Pak se stala fanynkou. „Líbilo se jí na tom všechno. Je to milovnice filmů a má dobrý vkus,“ řekl o dceři Travolta.

Na akci se sešla většina velkých hvězd filmu včetně Harveyho Keitela (84), Rosanny Arquettové (64), Phila LaMarra (57), Erica Stoltze (62) a Franka Whaleyho (60).

Chyběl ovšem představitel boxera Butche Bruce Willis (69), který trpí frontotemporální demencí a veřejných událostí se už neúčastní. Na červeném koberci jej zastoupily aspoň jeho manželka Emma Hemingová (45) a dcera Tallulah (30), která přišla v ošuntělé kšiltovce s nápisem Bruce.

Manželka Bruce Willise Emma Hemingová a jeho dcera Tallulah (18. dubna 2024)

„Je to těžké pro osobu, které byla nemoc diagnostikována a je to také těžké pro její rodinu. A ani Bruce, já a holky nejsme výjimka. Když říkají, že je to rodinná nemoc, tak je to pravda,“ řekla Hemingová pro Today.

Film Pulp Fiction byl druhým celovečerním filmem Quentina Tarantina po jeho debutu Gauneři z roku 1992. Natáčení filmu stálo pouhých 8 milionů dolarů a nakonec se stal celosvětovou nezávislou senzací, celosvětově vydělal 214 milionů dolarů.

Na filmovém festivalu v Cannes získal snímek Zlatou palmu ještě před uvedením do kin. Získal nominaci na sedm Oscarů, proměnil ale jen jednu, konkrétně za nejlepší původní scénář pro Quentina Tarantina spolu s Regerem Avarym.