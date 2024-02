Jsem civilní dobrák, ale okolnosti mě občas nutí být záporákem, říká Jiří Hána

Jste i divadelní herec, ale naši čtenáři vás znají především díky obrazovce. Patříte sám mezi seriálové diváky?

Zejména kvůli pracovnímu vytížení musím přiznat, že ne. Když mám volno, pustím si něco na streamovacích stanicích. Hodně mě baví zahraniční produkce, teď jsme s přítelkyní konečně dokoukali Korunu, zbožňovali jsme Ozarka, sledujeme Yellowstone. Síla takových seriálů je v kvalitních scénářích, po kterých já jako herec toužím. Každá postava je vypointovaná, vše má svůj důvod, to je pro mě klíčové, a když to vidím, svým zahraničním kolegům to přeju a sním o tom. Někdy se to povede i u nás, ale bohužel ne příliš často.

Člověk má mít sny. Tím, jak se z létání do vesmíru stává turistika, věřím tomu, že mám šanci si přání splnit.