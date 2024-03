Po napadení Cimickým si Jana Fabiánová vytvořila Trauma show

„V podstatě je to talk show, kterou moderují tři přeživší,“ říká dcera zesnulé zpěvačky Nadi Urbánkové. Sama se považuje za jednu z nich. Před třiadvaceti lety ji údajně ve své ordinaci, kam šla coby pacientka pro odbornou pomoc, sexuálně napadl Jan Cimický.

I její kolegové moderátoři mají za sebou nějaké trauma. „Pianista a zpěvák Vašek Tobrman zažil domácí násilí, Tomáš Paprštein sexuální zneužívání a teď se zabývá legislativní změnou, aby vznikla databáze pedofilů, protože jeho agresor už zase učí na stejné základní škole jako kdysi. I když byl za svůj čin odsouzen. Vidíme, že jsou tady systémové mezery a není nám to jedno,“ říká Fabiánová.

Obvodní soud pro Prahu 8 začal 4. ledna 2024 projednávat případ psychiatra Jana Cimického, který je obžalovaný ze čtyř znásilnění a 35 případů vydírání.

Moderátoři si chtějí zvát do své talk show osobnosti z showbyznysu k hlubším debatám o křehkých záležitostech. Prvním hostem by měla být Denisa Nesvačilová, dalším Ondřej Brzobohatý. Jana Fabiánová, která léta žila v USA, se bude snažit podobnou talk show prosadit i tam.

Zpěvačka přiznává že má v sobě po své matce hodně naivity. „Jsem moc důvěřivá, musím si na to dávat pozor. Pro každého bych se přetrhla. Naštěstí mám super partnera, který mě hlídá. Říká: Dobře Jani, ale co udělali oni pro tebe? A já mu odpovídám: Však ono se mi to vrátí. Já v to věřím,“ prohlásila.

Stejná prý byla její maminka. „I ona byla extrémně důvěřivá a taky moc hodný člověk. Jak kdosi trefně podotkl, byla hodná, i když se nikdo nedíval. Chovala se stejně krásně k vrátnému i ministrovi. Byla dobrý, rovný člověk a já věřím, že tyhle věci jsou z jeviště cítit,“ říká zpěvačka.

31. července 2023

Fabiánová část života prožila ve Spojených státech, v roce 2014 dostala zelenou kartu, která ji opravňuje na území USA legálně pobývat a pracovat. „Hned jsem to volala mámě a nabídla jí, ať se za mnou přestěhuje. Ale ona nechtěla, což chápu. Špatně by si tam na stará kolena zvykala. Tím pádem jsem věděla, že nebudu moci žít v Americe napořád. Že se kvůli ní a pro ni jednoho dne vrátím,“ prozradila Fabiánová, která s maminkou, která dlouhodobě bojovala s rakovinou, byla do posledních chvil.

I když se Fabiánová věnuje jazzu, zazpívala si už pár písniček i z jejího repertoáru. „Měla jsem k nim obrovský respekt. Provázely mě celým dětstvím a vždycky mi přišlo, že je máma zpívá tak skvěle, že by na ně člověk neměl sahat. Ale časem jsem se samozřejmě k jejím písním dostala. Když jsem žila v Americe, občas někdo chtěl, abych na maminku zavzpomínala, tak jsem třeba v San Francisku na plese zpívala Závidím,“ prozradila.

Teď zpěvačka organizuje koncert, který byl měl být poctou Nadě Urbánkové. Vystoupí na něm Leona Machálková, Eva Burešová, Šárka Rezková, Magda Malá a další interpreti a uskuteční se 11. dubna v Lucerně. „Její písničky jsou tak krásné, že by bylo škoda, kdyby se vytratily, chtěla bych je předat další generaci,“ dodala Jana Fabiánová.