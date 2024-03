Máma byla radost. Dojatá dcera Nadi Urbánkové chystá vzpomínkový koncert

Dva nejsilnější prožitky v životě zpěvačky Nadi Urbánkové se pojí s její jedinou dcerou Janou. Největší radost měla, když se narodila, a největší strach, když o ni začátkem osmdesátých let málem přišla.

„Nezapomenu na jednu strašnou noc, kdy jí byly čtyři roky. Doktorka si neposlechla její dýchání a nediagnostikovala oboustranný zápal plic. Poslala nás domů jen s acylpyrinem. Měla jsem ten večer jít natáčet, ale něco mě nutilo zůstat doma. Četla jsem Janě pohádku a ona najednou dostala z horečky febrilní křeče a upadla do klinické smrti. Dodnes si pamatuje, že se na sebe koukala z výšky a viděla se, jak tam leží. Kdybych u ní v tu chvíli neseděla a sanitka nepřijela do dvou minut, tak nevím... To byl nejhorší moment mého života,“ svěřila se kdysi Naďa Urbánková.

Dcera Jana ho prožila o čtyři dekády později, 3. února loňského roku, když maminku ztratila. O tom, že je to pro ni stále těžké, svědčí středeční tisková konference, kde se v úvodu při prvních slovech o mámě rozplakala.

„Moje máma byla radost. Moje máma byla barvy... láska. To, že tady dnes mohu s vámi být a že jí můžeme vzdát společně hold skrz krásnou muziku, kterou bych tímto chtěla předat dál, aby se neztratila, je i pro mě osobně obrovský dar. Mami, to je všechno pro tebe,“ podívala se vzhůru, utírala si slzy a omlouvala se za to, že je „cíťa“.

Michal David bude „závidět“

Víc než desítka přítomných umělců se shodla v tom, že Naďa Urbánková byla zdrojem pozitivní energie, upřímnosti i laskavosti. „Senzační milá baba,“ shrnula to její kolegyně Leona Machálková.

Bavič Vladimír Hron se pochlubil tím, že jeho sestra dostala po zpěvačce křestní jméno, a moderátor Karel Voříšek zase vzpomínkou na svůj první pěvecký duet. Pro jeden pořad před lety natočili s Naďou Urbánkovou píseň Mám ráda žužu.

Právě tuto skladbu zazpívá na dubnovém koncertu v Lucerně zpěvaččina dcera Jana. Zřejmě největší hit Nadi Urbánkové, coververze s textem Jiřího Grossmanna Závidím, tam zazní v podání Michala Davida.

„Už se učím text,“ vzkázal do Prahy prostřednictvím telekonference ze španělského ostrova Tenerife. Připomněl, že s kapelou Kroky Františka Janečka Naďa Urbánková koncem sedmdesátých let krátce vystupovala.

Kromě zmíněných interpretů by měli na populární zpěvačku zavzpomínat třeba Václav a Jan Neckářovi, Karel Kahovec, Milan Drobný, Eva Burešová, Magda Malá, Šárka Rezková nebo Wow vocal Jiřího Škorpíka.

Jedna z nejslavnějších českých zpěvaček se narodila v červnu 1939 v Nové Pace jako Naděžda Balabánová. Na Vyšší zdravotnické škole v Trutnově maturovala v roce 1957. Profesionální uměleckou dráhu začala jako herečka v pardubickém divadle, později dělala konferenciérku v Armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého.

Maminka. Jana jako školačka, Naďa Urbánková na vrcholu slávy.

O její kariéře zpěvačky rozhodl v roce 1963 casting do filmu Kdyby tisíc klarinetů. V angažmá v divadle Semafor poté zůstala sedm let. Začala spolupracovat se skupinou Country Beat Jiřího Brabce. Koncem šedesátých let přišly první velké úspěchy. V roce 1969 získala na festivalu Bratislavská lyra stříbro za píseň Mosaznej džbán a vyhrála Děčínskou kotvu se skladbou Svítá nad velkou louží. O dva roky později zvítězila na severu Čech znovu, tentokrát s písní Gondola.

V letech 1972 až 1976 se pevně usadila na pomyslném trůnu královny československé populární hudby, když získala pětkrát v řadě titul Zlatý slavík. Její diskografie přitom čítá překvapivě jen pět řadových alb. K některým písním jako Vilém peče housky nebo Dávám ti dar si texty napsala sama. Mezi její největší hity patří Svatební průvod, Blonďák s červenou bugatkou nebo Drahý můj. Hrála v několika úspěšných filmech včetně Oscarem oceněných Ostře sledovaných vlaků.

Začátkem 90. let se po třetím sňatku přestěhovala do Švýcarska, kde žila sedm let. Pak se vrátila do Čech. V závěru kariéry zakotvila u country-folkové skupiny Bokomara a žila v Želivě u Humpolce. Zemřela v jedné z pražských nemocnic v pátek 3. února 2023 na komplikace spojené s rakovinou a prodělaným onemocněním covid-19.