Baví mě hrát v seriálech, ale nejsem úplně seriálový divák, říká Jan Cina

Jak jste se s rolí Mauglího sžíval?

Spíše jsem ji oprášil. Zjistil jsem, že to hrajeme už osm let. Ale teď nás samozřejmě covidová doba všechny pozastavila, takže se k tomu, doufám, vracíme v plné síle. Mám to hrozně rád. Je to představení, na kterém jsme se sešli dobrá partička a těším se na to. Je to taková moje oblíbená činnost.

Bylo pro vás důležité si po StarDance dopřát dovolenou, abyste mohl vůbec nastoupit do divadla? Měl jste toho až nad hlavu?

Mě spíše ve StarDance udržovalo při životě, že jsem věděl, že si pak dám volno a někam odjedu. A jo, určitě to pomohlo. Nejen tělu, ale i hlavě, všemu. Takže teď jsem snad čerstvý.

Mauglí je situován do přírody, jaký máte vztah k přírodě vy sám? Děláte všechno pro to, abyste byl co nejvíce eco-friendly?

Dělám. A miluji přírodu. Miluji právě džungli. Povedlo se mi být v Brazílii a v Ekvádoru v amazonské džungli a to je prostě neskutečná věc, neskutečný zážitek. Přírodu musíme fakt chránit, aby nám alespoň ještě kousek toho amazonského pralesa zbyl.

Snažím se, co to jde. Teď jsme o tom s někým mluvili, že když se to nedělá v nějakém velkém měřítku, tak to nemá smysl. Ale toho velkého měřítka se dá podle mě docílit jen tím, když každý začne u sebe, čímkoliv. Takže dělám nějaké kroky, se kterými jsem spokojený. Mám pocit, že planetu nezatěžuji a jsem rád, když se pro to kdokoliv také rozhodne.

Jan Cina při zkoušce muzikálu Mauglí (23. ledna 2022)

Jak je na tom vaše mobilita? Využíváte tramvaj, metro, nebo jste majitelem elektromobilu?

Spějeme k tomu. Ale i teď během covidu jsem začal chodit pěšky, což je úplně nejlepší. Pak samozřejmě pražská MHD, tu úplně miluju. Ale jako fakt. Mám jí rád, protože se dostanete všude a třeba jízda tramvají je moje oblíbená.

Auto máme tedy velice ne-eko, protože je staré a máme ho spíše kvůli nějaké citové vazbě. Vlastně nemá smysl ho mít, ale furt ho máme rádi, ale používáme ho co nejméně. Elektromobilita je takové složitější téma, protože i baterky v elektroautech jsou pak těžko zpracovatelné. Myslím, že to půjde ještě dál a třeba jednou vymyslíme něco, co bude skvělé a nebude zatěžovat planetu v žádné fázi výroby, spotřeby a tak.

Působíte jako energický člověk, ale jak to vypadá, když se dostanete domů? Lehnete si a musí vás partner obsluhovat?

To rozhodně nemusí. Ale mám rád jak aktivní odpočinek, tak i ten úplně totálně vyplý, kdy fakt jenom sedím a čumím a nic nedělám. To mám vlastně hrozně rád.

Jan Cina a Petr Vančura

A když potřebujete udělat partnerovi lepší den, tak co funguje?

Funguje dobré jídlo, jít někam a společný čas. Ten funguje nejvíc. Jakákoliv činnost, jestli už doma uklízíte, nebo jedete na výlet, cestujete, něco děláte, to je vlastně jedno, ale ten společný čas je ideální.

Chodí vůbec herec za kulturou, nebo sedí u Netflixu?

Chodí víc za kulturou. Zjistil jsem, že mě hrozně baví hrát v seriálech, ale nejsem úplně seriálový divák. I věci, které jsou podle mě kvalitní a baví mě, tak na to neukoukám. Nevím proč. Je to zvláštní a rozhodně jsem víc divadelní a kulturní člověk. Miluju koncerty, divadla a různého žánru, takže na to se těším.

Na jaké koncerty se chystáte konkrétně?

Už teď mám lístky na Róisín Murphy, které jsem si koupil na Nový rok, je to skvělá zpěvačka. Doufám, že ještě seženu lístky na Harryho Stylese. Jeho koncert se kvůli covidu odložil, asi už je vyprodaný, ale já tam prostě musím být. Harry tady je 15. července a myslím, že ten den má i narozeniny. Takže doufám, že pak s ním někde oslavíme narozeniny. To bych si moc přál.