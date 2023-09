Bezmocný rváč James Coburn. Hvězdnou kariéru přerušilo dvacet let utrpení

Ve westernu Sedm statečných (1960) pronesl jen jedenáct replik a zajistilo mu to nehynoucí slávu. V roce 1978 v reklamě na pivo řekl pouhá dvě slova a dostal za to tehdy ohromující honorář ve výši půl milionu dolarů. James Coburn si na dlouhé řeči nikdy nepotrpěl, ale nikomu to nevadilo. Image málomluvného drsňáka k němu dokonale seděla.

Poklesla mu hlava a ruce sklouzly z opěrek křesla. Herci se zastavilo srdce v té nejpříjemnější chvíli, v jaké mohlo. Jako by mu osud chtěl kompenzovat dvě dekády fyzických útrap a zoufalství.