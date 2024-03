Léčila jsem se na psychiatrii, přiznala dcera Ivany Jirešové Sofie

V médiích se její jméno skloňovalo dřív, než uměla číst a psát. Její maminka Ivana Jirešová totiž léta bojovala se svým expartnerem o to, kdo bude dceru vychovávat. Chtěla ji do výlučné péče. Okolnosti byly traumatické pro všechny. Zejména však pro Sofii Höppnerovou, která už od tří let měla dva domovy.