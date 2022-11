Z různých zdrojů se o vás člověk dozví, že jste moderátorka, herečka, zpěvačka, textařka, modelka... Co z toho jste nejvíc?

Nejvíc jsem vždycky to, co právě dělám. Za chvíli jdu moderovat, takže teď jste mě potkal jako moderátorku.

A když se to zobecní?

Potom bych to měla podělit podle toho, co mi zabírá nejvíc času. A nejvíc jsem tedy moderátorka. Potom zpěvačka a pak herečka.